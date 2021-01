The Next Puglia: l'evento per connettere i pugliesi di Milano, la diretta web

l’Associazione Pugliesi a Milano insieme all’Associazione L’isola che non c’è, daranno seguito al format “The Next Puglia”: un dibattito autorevole iniziato lo scorso 22 dicembre che prosegue sulla tematica del Recovery Fund come opportunità per realizzare il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità sulla dorsale Adriatica, molto frequentata da studenti e professionisti fuori sede.

Gli ospiti del prossimo appuntamento con THE NEXT PUGLIA - 19 gennaio dalle ore 18.30.

Saranno con noi

Pino Aprile, Loredana Capone, Pino Gesmundo, Fabio Pollice, Debora Serracchiani, Mons. Filippo Santoro, Donato Toma.

Parleremo ancora di opportunità e nuove prospettive legate a Recovery Fund, infrastrutture e Mezzogiorno.