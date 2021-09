'Ti porto a Bari' - Laboratorio di sensibilizzazione paesaggistica

"Ti porto a Bari" è un laboratorio sperimentale, progettuale ed esperienziale che, prendendo come riferimento il tema “margine, confine, frontiera” fra il porto e la città, indaga le potenzialità e le criticità di questa loro relazione.

La scelta nasce in un periodo in cui un rinnovamento normativo è in atto, una nuova lettura delle identità e dei significati a vari livelli che apre verso un’evoluzione concreta della programmazione degli enti e ripensa l’effettivo sviluppo e la fruizione delle aree.

L’AdSP MAM in collaborazione con l’ANCE Bari e BAT, facendo propria l’esperienza dei laboratori tenuti gli scorsi anni (Taranto e Brindisi), ripropone un progetto coordinato dal Prof. Michael Jakob e dall’architetto del paesaggio Maria Cristina Petralla, con il qualificato contributo dell’architetto João Nunes.

Lo scopo è arrivare ad un’interpretazione originale, inclusiva e comparativa, dell’oggetto di studio, perseguendo l'obiettivo di integrazione della progettualità messa in atto dall'AdSP MAM con un approccio "paesaggistico", traducendo le contaminazioni in disegno, progetto e suggestioni.

Il laboratorio si contraddistingue fortemente per uno spirito di apertura, che porta a privilegiare una forma didattica ed esplorativa all’insegna della collaborazione con tutti gli Enti, Associazioni, Ordini Professionali, liberi professionisti e cittadini disposti a lavorare insieme. L’occasione del BiARCH permette di allargare le possibilità e le potenzialità del progetto.

Saranno coinvolti, accanto al Comune di Bari, protagonista e coordinatore del Festival, la Regione Puglia, gli organi periferici del MIBACT, Legambiente, l’Autorità di Bacino, gli Ordini Professionali, l’INARCH, l’INU, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari e anche i comitati cittadini.

La presenza di ANCE Bari e BAT garantisce quel contatto diretto e necessario fra teoria e pratica a cui si vuole dare grande importanza.

La Fondazione Dioguardi, oltre al supporto culturale, contribuirà con l’organizzazione di un momento di approfondimento dedicato, martedì 14 settembre, che introdurrà l’iniziativa “Port City School” in collaborazione con l’AdsP MAM, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università degli Studi di Bari.

I partecipanti al workshop provengono da paesi, contesti e background volutamente differenti e, dunque, interdisciplinari per formazione, per provenienza geografica ed esperienza.

L’investimento nel futuro del porto che l’AdSP MAM e i suoi partner stanno mettendo in campo richiede un approccio complesso e integrato che si struttura su un sistema di obiettivi sviluppati a partire dal coinvolgimento di tutti i diversi portatori di interesse.

Il laboratorio si terrà negli spazi dell’autorità portuale per l’intera settimana dal 13 al 18 settembre. Si parte lunedì tramite lo studio e l’analisi dei luoghi interessati e il confronto con coloro che già lavorano attivamente alle problematiche legate al porto. Si prosegue con l’elaborazione delle proposte a cui si integrano momenti di approfondimento e di riflessione condivisa.

Gli obiettivi del laboratorio sono molteplici. Obiettivi formativi per i partecipanti che si immergeranno nel contesto per applicare le loro specifiche competenze e conoscenze su progetti reali, comparando Bari ad altri casi di best-practice di livello internazionale. Obiettivi di partecipazione e restituzione per i promotori e la cittadinanza, anche grazie agli incontri organizzati con i professionisti e il mondo della ricerca locale e internazionale.

Nella serata di venerdì 17 settembre l’architetto João Nunes, fra i coordinatori del laboratorio, contribuirà al programma pubblico del Biarch con una lectio magistralis presso il Teatro Margherita. L’intervento verterà attorno ai temi di riflessione e progettazione presi in carico dal team di lavoro: il progetto di paesaggio come ricucitura tra il tessuto urbano e quello portuale.

Al termine del workshop, nella giornata di sabato 18 settembre presso il Terminal Crociere dalle ore 9.30, ci sarà un evento pubblico conclusivo dell’intensa settimana di studio e confronto, con la presentazione dei progetti dei partecipanti e gli interventi di tutte le autorità, gli enti, gli ordini e le associazioni coinvolte.

Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, ha dichiarato: “Puntiamo moltissimo sulle idee progettuali visionarie e avveniristiche che rendano spedito e funzionale il processo di interconnessione e interazione tra porto e città. Una rivoluzione partita da qualche anno in Italia e che sta, finalmente, facendo uscire dal limbo della periferia gli scali portuali per renderli parte integrante e attiva della città, in un binomio funzionale e strategico che esalta l'uno le potenzialità dell'altra".

"Le ricadute di tale azione - ha sottolineato Patroni Griffi - investiranno non solo gli aspetti infrastrutturali, ma anche quelli gestionali ed economici. Dopo gli eccellenti risultati raggiunti dagli organizzatori, oggi, portiamo il laboratorio a Bari e nel porto di Bari per avere un contributo qualificato e moderno ad un percorso sperimentale ed esperienziale finalizzato a scandagliare le potenzialità e le criticità di una relazione, quella tra Porto e Città, in continua evoluzione.”

“Crediamo molto in questa iniziativa organizzata in autonomia insieme all’AdSP MAM, con la quale svilupperemo questo laboratorio progettuale sul rapporto fra la città di Bari e il suo porto", ha ribadito Beppe Fragasso, presidente di Associazione Nazionale Costruttori Edili di Bari e BAT, "È un’iniziativa in continuità con le numerose collaborazioni che la nostra associazione ha stretto in questi anni con enti e istituzioni del territorio, per dare vita a progettualità condivise dalle concrete ricadute: in termini di investimenti e col miglior uso possibile delle risorse. In questo caso - ha concluso Fragasso - vogliamo stimolare le menti dei partecipanti in modo che possano fornire contributi propositivi su possibili scenari, soluzioni complementari e migliorative riguardanti alcune interazioni tra aree portuali e città rispetto alle progettualità in itinere”.

A tal proposito Maria Cristina Petralla, architetto paesaggista coordinatrice del progetto, ha commentato: “La città di Bari si sta sempre più facendo notare in contesti nazionali e internazionali e lo sta facendo su molti fronti. Con il laboratorio ci inseriamo in questo processo, mettendo un accento sul porto e sul mare, temi in forte evoluzione nei prossimi anni. Porteremo uno sguardo esterno ed eterogeneo, professionalità diverse e competenze tecniche che, tramite tutti gli input locali, si trasformeranno in suggestioni e visioni sul futuro. L’Autorità Portuale e l’ANCE di Bari e della BAT ci hanno dato la possibilità materiale di organizzare questo evento, dimostrando fiducia nel nostro approccio originale e aperto che siamo certi verrà ricompensata”.

IL PROGRAMMA

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE

9:00 - 10:30 Presentazione del laboratorio e programma delle giornate

10:30 - 13:00 Passeggiata e visita ai luoghi oggetto di studio. Incontri con gli abituali utenti del porto (Associazioni, Pescatori, Diportisti, Residenti, Operatori turistici)

13:00 - 14:30 Pranzo conviviale

15:00 - 19:30 Introduzione al programma di lavoro

CONFERENZA DI APERTURA LABORATORIO* Coordinamento interventi di Arch. Anna Maria Curcuruto Prof. Leonardo Damiani - “La pianificazione portuale” Ing. Francesco Di Leverano - “I progetti dell’Autorità Portuale” Ing. Pompeo Colacicco - Comune di Bari Arch. Maria Piccarreta - SABAP Geol. Nicola Palumbo - Autorità di Bacino

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE

9:00 - 11:30 Riepilogo della prima giornata e divisione in gruppi di lavoro

11:30 - 13:00 Condivisione collettiva delle riflessioni

15:00 - 17:30 Attività laboratoriale per gruppi

17:30 - 19:30 PORT CITY SCHOOL.

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO* Prof. Ugo Patroni Griffi - AdSP MAM Prof. Gianfranco Dioguardi - Fondazione Dioguardi Dott.ssa Cristina Melchiorri - Fondazione Dioguardi Interventi Prof. Antonio Trampus - Università Ca’ Foscari Prof. Angelo Tursi - Università Aldo Moro Prof. Nicolò Carnimeo - Università Aldo Moro Prof. Giovanni Lagioia - UniBa Prof. Letizia Carrera - UniBa Prof. Angelo Tursi - UniBa Prof. Nicolò Carnimeo - UniBa Prof. Michael Jakob - Hepia, Accademia di Mendrisio

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

9:00 - 13:00 / 15:00 - 17:30 Attività laboratoriale per gruppi

17:30 - 19:30 Discussione con ospiti esterni (ANCE, INU, Ordini Professionali, etc)

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

9:30 - 13:00 Revisione e discussione dei progetti con l’architetto João Nunes

15:00- 19:30 Attività laboratoriale per gruppi Cena conviviale

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

9:30 - 13:00 Attività laboratoriale per gruppi

15:00 - 17:30 Allestimento mostra

18:30 - 20:00 LECTIO MAGISTRALIS JOÃO NUNES - Teatro Margherita

SABATO 18 SETTEMBRE

9:30 - 13:30 Presentazione progetti

CONFERENZA CONCLUSIVA APERTA AL PUBBLICO* Interventi Ugo Patroni Griffi - AdSP MAM, Beppe Fragasso - ANCE, Francesco Maggiore - Fondazione Dioguardi, Elio Sannicandro - Asset, Antonio Decaro - Comune di Bari, Raffaele Piemontese - Regione Puglia, Vito Bruno - ARPA, Maria Piccarreta - SABAP, Maria Cristina Petralla - Ti Porto a Bari Presentazione lavori a cura dei partecipanti Public Critics, João Nunes - PROAP, Accademia di Mendrisio, Maria Cerreta - Master in Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali, Università Federico II, Pompeo Colacicco - Comune di Bari, Francesco Di Leverano - AdSP MAM Dibattito Aperto, Cosimo Damiano Mastronardi - OAPPC, Vitantonio Amoruso - OIBA, Francesco Rotondo - INU Puglia, Mauro La Notte - INARCH Puglia, Daniela Salzedo - Legambiente, Luigi Morfini - OPAM, Andrea Guarnieri Calò Carducci - Comitato Parco del Castello, Lucrezia Trione - Associazione Residenti San Cataldo, Antonio Trampus - Port City School, Università Ca’ Foscari

