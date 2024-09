Torna a Lecce 'ALFest', al Multisala Massimo l'edizione 2024

Un’esperienza da vivere a tutto tondo, tra film, talk e glamour: è tutto pronto per l’ALFest 2024. Il festival del cinema, della musica, della cooperazione internazionale e delle tendenze provenienti dall’Estremo Oriente, verrà inaugurato venerdì 13 settembre, alle ore 19, al Multisala Massimo di Lecce.

A seguire il primo film in cartellone, “How to make milions before grandma dies”, la pellicola thailandese con il maggior incasso di sempre in Asia, Australia e Nuova Zelanda. Una storia attualissima, che vede un giovane neolaureato decidere di prendersi cura di una signora anziana, dopo aver visto sua cugina ereditare l’enorme casa del nonno. Un viaggio nei pensieri che attanagliano sia i giovani che gli anziani d’oggi. Una riflessione scanzonata, sul mondo del lavoro e sulle parentele, capace di far piangere senza sosta e salvare. Allo stesso tempo.





Alle 22.05 sarà proiettato Concrete Eutopia, film coreano del regista Tae-hwa Eom, con Park Seo-joon, già presentato a Toronto. Del cast fanno parte anche Lee Byung-hun, Kim Sun-young, Park Bo-young e Park Ji-hu. Il mondo è stato ridotto in macerie da un terremoto di natura sconosciuta. Mentre nessuno di preciso sa fino a dove si estenda la devastazione, nel centro di Seoul un solo palazzo è rimasto in piedi. Inizialmente i residenti del condominio decidono di cooperare con il resto della popolazione, ma quando

le risorse e il cibo iniziano a scarseggiare decidono di adottare nuove estreme misure di sopravvivenza.

Sabato 14 settembre il sipario si apre alle 10.15 con la prima italiana di “I cacciatori di tesori – I labirinti del drago” del regista Fei Zheng Zian. Nel cast ritroviamo Yezhou Han, Nita Lei e Tatwah Lok. Hubai e i suoi Mojin - ovvero i Cacciatori di tesori - Panda e Shirley hanno una nuova missione: trovare il Labirinto del Drago, un luogo mitico e misterioso tramandato nelle leggende che pare nascondersi nei sotterranei di una tomba imperiale. Una volta giunti a destinazione e varcato l’accesso al luogo sacro i Cacciatori Di Tesori dovranno affrontare gli enigmi e le trappole del labirinto, nonché il suo guardiano più temibile: il leggendario drago.

Alle 11.55 sarà proiettato “I cacciatori di tesori – La regina serpente” del cinese Kai Kevin Huang. Del cast fanno parte En bai, Zueer Hu e Dongqi Yang. Hubai viene contattato dal professor Victor Lin, per una missione ritenuta impossibile: trovare i resti dell’antica città di Lop Nor e il tesoro della Regina Serpente, dimostrando così al mondo l’esistenza dell’antica Tribù Fantasma. Recatisi al confine più remoto della Cina orientale in una delle zone più desolate del Paese, Hubai, Panda e Shirley scoprono che in quel deserto potrebbe nascondersi molto di più che antiche macerie.

Alle 15.45 sarà la volta di “Unforgettable” del regista Lee Eun-hee. Un uomo riceve una lettera con la cassetta di una canzone che lo riporta indietro all’estate di vent’anni prima in cui aveva conosciuto il suo primo amore e in cui con un gruppo di amici aveva fatto un giuramento per la vita. Quello che i ragazzi non potevano sapere in quel momento è che la vita li avrebbe messi di fronte ad una prova inaspettata e quella, seppur indimenticabile, sarebbe stata la loro ultima estate insieme

Alle 17.45 in prima visione anche l’ultimo film d’animazione del blockbuster mondiale: “Detective Conan - The Million dollar Pentagram”. Un cartone animato che non ha bisogno di presentazioni e che continua ad incantare gli spettatori dalla metà degli anni Novanta.

Alle 19.45 “A normal family”, del regista coreano Hur Jin-ho. Nel cast Sol Kyung-gu, Jang Dong-gun, Kim Hee-ae e Claudia Kim. L'occupazione di Jae-wan come avvocato include la difesa di assassini. Suo fratello è un medico religioso che antepone costantemente i suoi pazienti ai suoi interessi. Una circostanza che coinvolge i loro figli adolescenti mette alla prova la coscienza dei fratelli.

La serata si chiude alle 21.55 con “La battaglia di Hansan” di: Han Min Kim. Nel cast figurano Park hae Il, Yo-Han Byun e Sung-Ki Ahn- L’ammiraglio Yi Sun Sin e la sua flotta affrontano la potenza della marina giapponese e le sue formidabili navi da guerra. Mentre sulla terraferma la battaglia è condotta nell’ombra tra intrighi di palazzo e giochi di spionaggio su entrambi i fronti, in mare aperto l’ammiraglio decide di ricorrere all’uso della sua arma segreta, le navi testuggine: un elemento di sfondamento imbottito di cannoni su tutti i lati che si rivelerà fondamentale per cambiare definitivamente le sorti del regno fino ad un’ultima e avvincente battaglia finale.

Gli ultimi sei film in cartellone sono in programma domenica 15 settembre, sempre al Multisala Massimo di Lecce. A soli sette giorni dalla sua prima mondiale in Giappone, c’è grande attesa in particolare per il film “Il

Matrimonio di Natsume Arata” tratto dal manga Natsume Arata no Kekkon.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei fumetti giapponesi, del cosplay, della cultura pop e anche del buon cinema. In tutto verranno proiettate 15 opere, di cui 4 prime europee. Ospite d’onore del Festival sarà lo sceneggiatore del film Premio Oscar “Departures”, Kundo Koyama che sabato14 settembre, alle ore 20, sarò presente alla “Cena di Gala ALFest 2024”, al Chiostro degli Olivetani, in viale San Nicola a Lecce (si accede solo su invito).

L’ALFest è convenzionato con il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento e gode del patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese.

