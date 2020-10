Torremaggiore (Fg), 'Sub fiore' valorizzare il sito di Castel Fiorentino

Valorizzare il sito archeologico di Fiorentino, ampliare e diversificare la fruizione, valorizzarne l’attrattività. Sono gli obiettivi di “Suggestioni Sub flore - ritrovarsi a Castelfiorentino”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Torremaggiore in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e FAI Foggia, fino al 4 ottobre 2020 presso il sito archeologico di Castelfiorentino a Torremaggiore.

Dopo l’incontro di apertura al Castello Ducale di Torremaggiore sulle “Ipotesi di percorsi culturali per la valorizzazione di Fiorentino”, e la performance di letture teatralizzate “Processo storico a Federico II” a cura del Centro Attività Culturali D. T. Leccisotti, il weekend presenta un ricco programma di eventi.

Sabato 3 ottobre alle ore 15.30 a Castel Fiorentino, “Su per Fiorentino”: in cammino fino a cima al parco archeologico a cura delle associazioni Arcieri storici Turris Maioris e Borgo Antino, Sbandieratori e Musici Florentinum, a seguire Virtual tour a cura del Comitato “Insieme per Fiorentino”; alle 17.30, concerto Ludus Musicalis Federicianum con Camerata Musica Antiqua.

Domenica 4 ottobre alle ore 10, “Su per Fiorentino”: in cammino fino a cima al parco archeologico a cura delle associazioni Arcieri storici Turris Maioris e Borgo Antino, Sbandieratori e Musici Florentinum e Virtual tour a cura del Comitato “Insieme per Fiorentino”; alle 11.30, spettacolo teatrale “Harem” di e con Carla De Girolamo.

L’amministrazione Comunale di Torremaggiore intende proporre la realizzazione di un evento esperienziale, che riporti alla ribalta la bellezza del sito. Il fruitore/turista dovrà andar via con il ricordo e le emozioni di un’esperienza ed un bagaglio culturale arricchito: avrà goduto della natura, della semplicità, del silenzio dei vasti spazi, dei racconti, dell’immersione virtuale nella storia di un tempo che fu, della suggestione di ritrovarsi nel luogo dove morì uno dei grandi imperatore di tutti i tempi: Federico II.

Gli eventi gratuiti sono su prenotazione - Biglietti disponibili su www.eventbride.com.

