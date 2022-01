TPP, il cordoglio per la scomparsa di Mara Monopoli

Il Teatro Pubblico Pugliese si stringe attorno alla famiglia di Mara Monopoli, eccellente soprano e donna di grande cultura, già componente del Cda del Consorzio.

Cerignolana di origine, Mara Monopoli, insegnante di musica, è stata da sempre estremamente attenta e attiva nella vita culturale della sua città, e non solo.Con e per il Teatro Pubblico Pugliese aveva ideato il progetto regionale triennale "TP-P-UPPETRY In Opera tournée – una In-cantevole Giornata a Teatro" dedicato all’audience development sul teatro lirico, in cui il mondo del teatro dell’opera incontra il teatro dei burattini, promosso da Mibac, Regione Puglia - Assessorato Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione territoriale, Teatro Pubblico Pugliese, col sostegno di Città Di Cerignola - Settore Cultura e Pubblica Istruzione, il contributo di Teatro Casa Di Pulcinella Teatro di figura di rilevanza nazionale, in collaborazione con la scuola Pavoncelli, selezionata come scuola pilota nella regione, con il Teatro Mercadante di Cerignola.

"Cerignola perde una persona carismatica, di grande cultura, un vulcano di idee e di energia", ha commentato il sindaco Francesco Bonito, "Mara Monopoli è stata parte determinante del patrimonio culturale di questa città e non solo: le opere liriche al Teatro Mercadante, il rivoluzionario "Settembre Mascagnano", le decine e decine di iniziative volte a far risplendere la cultura in ogni occasione, il suo instancabile impegno politico che spesso ci ha visti lavorare fianco a fianco".

