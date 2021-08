Trani, 'Jazz a Corte' a Palazzo delle Arti Beltrani

Domenica 22 agosto, nella scenografica Corte Santorsola a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT), a partire dalle ore 21,00, per Jazz a Corte il concerto “Jazz On Air on tour” con il Larry Franco quartet.

Un’anteprima del nuovo lavoro discografico di Larry Franco (pianoforte e voce) e Dee Dee Joy (rullante e voce) in quartetto con il pluristrumentista Attilio Troiano e il contrabbassista Ilario De Marinis, anche direttore artistico della rassegna giunta alla sua terza edizione. Il festival, organizzato dall’Associazione DELLE ARTI, in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, si fregia del patrocinio dell’Assessorato alle Culture del Comune di Trani e di Costa Sveva.

Dopo il successo del LongLake Festival di Lugano e reduci da sei mesi di programmazione in diretta facebook con la trasmissione Jazz On Air il duo Franco-Joy, che la stampa svedese ha definito come il miglior duo vocale in Europa, ritorna a Jazz a Corte 2021.

Jazz On Air è andato in onda on line ogni domenica dal 22 novembre 2020 al 16 maggio 2021 dalle 18,30 alle 20,00. Trentuno puntate da un’ora e mezza circa, con oltre 450 brani diversi suonati in sei mesi di attività. Realizzato da Larry Franco e Dee Dee Joy senza fondi nè sponsor, ma solo con la passione per la musica, il programma “on air” era nato per tenere compagnia alla gente rimasta a casa durante il periodo critico della pandemia ed anche per restare in contatto con il mondo. La trasmissione, infatti, ha avuto notevoli ascolti da tutta Europa e dal mondo intero.

Quasi una missione per i due artisti liberi di parlare di musica e di suonare ciò che preferivano, circondati da amici sinceri che li hanno seguiti settimanalmente e supportati, e da “illustri” ospiti che li hanno onorati della loro presenza collegandosi al telefono o in videochiamata durante le trasmissioni. Una bella rosa di artisti e grandi personaggi, spesso inarrivabili, ha partecipato in maniera assolutamente gratuita ed ha impreziosito da gennaio in poi la trasmissione Jazz On Air.

Tra loro Piero Angela, Renzo Arbore, Lino Patruno, Minnie Minoprio, Fabrizio Bosso, Michael Supnick, Giampaolo Ascolese, Attilio Troiano, Guido Di Leone, Francesca Leone, Mario Rosini, Salvatore Cassarà, Franco Arigliano, Riccardo Biseo, Nicolas Gilliet, Giorgio Cùscito, Gegè Telesforo, Adriano Mazzoletti, Michele Carrabba, Dario Salvatori, Freddy Colt, Memo Remigi e Nick The Nightfly.

Porta lo stesso nome anche il progetto di un nuovo CD, in parte autoprodotto e in parte in crowdfunding cioè con il sostegno dei propri fan. Il nuovo lavoro discografico diventa così il modo per fissare come pietra miliare questa singolare iniziativa e celebra i 10 anni di collaborazione artistica tra Franco e Joy.

La terza edizione della rassegna “Jazz a Corte” si chiuderà il 5 settembre con uno dei più longevi gruppi del jazz pugliese. Vito Di Modugno all’organo hammond, Guido Di Leone alla chitarra e Mimmo Campanale alla batteria si esibiranno nel progetto “Con Alma Trio”. Il tipico Organ Trio, il cui nome è ispirato al titolo di un famoso brano di Dizzy Gillespie “Con Alma”, proporrà un repertorio di originals, standards jazz e un omaggio a due punti di riferimento di questo stile come Wes Montgomery e Jimmy Smith.

L’ingresso a Palazzo delle Arti Beltrani sarà regolato in base a capienze, regole e modalità prescritte dalla attuale normativa anti- Covid. È necessario essere in possesso di Green pass valido. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio fino al raggiungimento del proprio posto a sedere e in ogni spostamento dallo stesso. Poiché il concerto si svolgerà all’aperto, una volta preso posto si potrà far a meno della mascherina.

Per accedere ai concerti sarà sempre obbligatorio effettuare la prenotazione, compilando con i propri dati il modulo on line: https://forms.gle/ foMpdoZaQRWYGcUM6

L’acquisto dei biglietti di tutti gli appuntamenti di Jazz a Corte dovrà avvenire on line sulla piattaforma i-ticket al link: https://www.i-ticket.it/ eventi?s=davide+santorsola

Per il singolo concerto di domenica il link è il seguente: https://www.i-ticket.it/ eventi/jazz-on-air-on-tour- terrazza-davide-santorsola- trani

In alternativa i biglietti potranno essere acquistati al botteghino di Palazzo Beltrani a partire dalle ore 19:00.

Ticket del concerto (15 euro intero, 10 euro ridotto per over 65 e associazioni convenzionate).

Ingresso ore 20,30 – inizio concerto ore 21,00. Info & prenotazioni: 0883500044

In caso di condizione meteo avverse, il concerto sarà rinviato.