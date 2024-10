Trani, 'Sani stili di vita ed evoluzione della Salute'

Sabato 5 ottobre 2024, si svolgerà la settima edizione del Convegno “Promozione di sani stili di vita ed evoluzione della Salute: modelli multidimensionali tra professionisti”, organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) della BAT, nelle sale di Palazzo San Giorgio a Trani.





“Giunti alla settima edizione del Convegno, possiamo dire di essere stati un po' i precursori a parlare di salute in termini di prevenzione primaria e sviluppo sostenibile - afferma Domenico Meleleo, medico pediatra di libera scelta, componente della Commissione Promozione della Salute, OMCEO BT e responsabile scientifico del convegno - oggi si parla tanto del tema della promozione di sani stili di vita, temi che fino a qualche anno fa, quando abbiamo ideato la prima edizione del convegno erano quasi orfani”.

“Siamo fieri di aver dato il via ad una interazione fra professioni, ad una collaborazione con figure professionali indirettamente collegate al campo medico - gli fa eco il presidente OMCeO BT, Benedetto Delvecchio - figure che, a diversi livelli, contribuiscono con il loro operato a migliorare gli stili di vita dei nostri pazienti”.

L'evento mira a consolidare, attorno alla figura del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta come primi interlocutori del paziente, un modello multidimensionale di intervento, in un lavoro "di squadra" dove i protagonisti della salute devono sapere e potere comunicare tra loro in maniera efficace: medici specialisti, nutrizionisti (medici, biologi o dietisti), farmacisti, infermieri, fisioterapisti e chinesiologi, psicologi e operatori di musicoterapia, meditazione e pet therapy. Tutti coinvolti nella promozione di uno stile di vita sano, fondamentale nel percorso di prevenzione e cura delle patologie per promuovere il raggiungimento di una salute sostenibile e quindi del maggior benessere psicofisico possibile del singolo, della comunità e del pianeta.

Una collaborazione che comincia tramite momenti di incontro e di formazione comune, fino ad un auspicabile sviluppo di protocolli condivisi di intervento. Al convegno, organizzato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Bat, saranno invitati tra i relatori e quindi come rappresentanza di spettatori, anche rappresentanti degli ordini professionali e di società scientifiche delle altre categorie succitate (biologi, psicologi ecc) e il mondo della scuola.





Il Programma

08.15 Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

I SESSIONE - Attività fisica

MODERATORI: Benedetto Delvecchio - Dario Colella

Promuovere l’attività fisica in diversi contesti formativi: Le pause attive - Sabrina Annoscia

09.40 Attività fisica e menopausa - Pierluigi De Pascalis

10.10 Discussione

10.20 Paleogenetica: il futuro dal passato - Martino Ruggieri

10.50 coffee break

II SESSIONE - Stili di vita per la sostenibilità

MODERATRICE: Elvira Tarsitano

11.10 Stili di vita e sostenibilità: due facce della stessa medaglia - Daniela Arduini

11.30 Innovazione e sostenibilità del SSN - Fabio La Grua

11.50 Certificazioni volontarie e sostenibilità alimentare - Ilario Cuozzo

12.10 La relazione con gli altri animali come volano di educazione culturale - Giusella Massari

12.30 Una pausa di Consapevolezza - Lucia Calabrese

12.50 Discussione

13.30 Light Lunch





III SESSIONE - Alimentazione, Psicologia e… dintorni

MODERATORI: Giovanni De Pergola - Luigi Nigri

14.00 Stile di vita nell’era dell’Intelligenza Artificiale - Manuel Salvadori

14.30 Nutrizione e menopausa - Valentina Andrulli Buccheri

15.00 Digiuno e Cervello - Antonio Paoli

15.30 Alimentazione e salute del fegato - Isanna Murro

16.00 I DCA: fattori di rischio e di mantenimento. Il ruolo del perfezionismo, del rimuginio e dei social - Giorgia Ceci

16.30 violenza di genere, aspetti psicologici e implicazioni educative - Giovanna Pontiggia

17.00 Igiene orale: consigli pratici Vito Abbrescia - Antonia Sinesi

17.30 La sostenibilità che nutre l’anima - Veronica Scardillo

Chiusura dei lavori e consegna del questionario ECM

ACCREDITAMENTO ECM Evento, a numero chiuso per 200 partecipanti. N° 5,6 crediti ECM per tutte le discipline sanitarie. L’iscrizione potrà essere effettuata sul sito www.cicsud.it nella sessione PROSSIMI CONGRESSI

SEGRETERIA SCIENTIFICA Domenico Meleleo Medico Pediatra di Libera Scelta, ASL BT Commissione Promozione della Salute, OMCEO BT domenico.meleleo@gmail.com

