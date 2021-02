Transizione ecologica, SNPA e Arpa Puglia: piena collaborazione a Cingolani

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente si congratula con il neo ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e dichiara la piena disponibilità per un’attiva ed efficace collaborazione sui temi dell’ambiente e della transizione ecologica, che questo nuovo Governo vuole potenziare con la propria azione istituzionale.

Il presidente Stefano Laporta in rappresentanza degli organi del Sistema è disponibile ad avviare un proficuo e duraturo dialogo insieme al nuovo Ministro, al quale augura che il lavoro che si appresta ad intraprendere porti ai risultati che tutto il Paese si attende.

Roberto Cingolani, insieme a Roberto Garofoli neo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, rappresentano l'anima pugliese del governo Draghi. Infanzia barese per Cingolani (59 anni, milanese di nascita) al seguito del papà docente di Fisica all’Università del capoluogo pugliese, con scuola media all'Isituto "G. Verga", liceo scientifico al Fermi e laurrea in Fisica nel 1985 alla stessa Università. Nonché studi di perfezionamento alla Normale di Pisa ed esperienze in Germania al Max Planck Institut, in Giappone e negli Usa oltre che alla guida dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

Quando Cingolani lascia il prestigioso presidio scientifico di Genova, nel 2019, l’istituto ha 11 centri di ricerca e oltre 1.700 scienziati provenienti da 60 paesi, un migliaio di brevetti, 24 startup già create e altre decine in cantiere. Carica visionaria dai confini larghissimi, entusiasmo contagioso per la tecnologia, e un vero e proprio talento pel la divulgazione. Il suo approdo sarà ancora in Puglia, alla guida dell'Innovazione in Leonardo (chief Technology and Innovation Officer), il gruppo aerospaziale a controllo pubblico.

Da nanotecnologo ha dato impulso al progetto per l’umanoide iCub - il robot simbolo dell’Iit - mostrando doti manageriali anche quando segnerà con competenza e originalità il progetto per una cittadella di Scienze della vita di Milano, lo Human Technopol.

(gelormini@gmail.com)