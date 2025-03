Transizione energetica, la Puglia a Brescia per 'Futura Expo 2025'

Transizione energetica e sviluppo sostenibile al centro degli incontri e dibattiti di Futura Expo 2025, la Fiera internazionale a Brescia dedicata alla sostenibilità e all'innovazione che, in questa edizione, vede protagoniste le regioni Puglia e Lombardia.





“Sostenibilità: Transizione energetica e decarbonizzazione”, il titolo del panel con interventi del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin (in video collegamento), della direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, della presidente di Unioncamere Puglia Luciana Di Bisceglie e del responsabile Pianificazione Strategica Integrata di Acquedotto Pugliese Marco Mottola.

"La Puglia ha investito massicciamente nelle energie rinnovabili, diventando una delle principali produttrici di energia eolica e fotovoltaica in Italia. Ma il percorso delle imprese in materia di sostenibilità è tutt’altro che lineare", ha dichiarato la presidente di Unioncamere Puglia Luciana Di Bisceglie, "Se non si introducono sostegni alla crescita, con vincoli ambientali condivisibili, non solo in linea di principio, la loro competitività rischia di essere comunque compromessa. È necessario un quadro di intervento più complessivo, nazionale ed europeo, ma anche l’impegno singolo di tutti, istituzioni, forze sociali, imprese che vada oltre le dichiarazioni d'intenti. Un impegno che veda il protagonismo di istituzioni locali e rappresentanze economiche e sociali".

Lo spazio espositivo regionale, allestito dalla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia in collaborazione con Unioncamere Puglia e AQP, ha ospitato anche l'evento "Puglia: Opportunità e Strumenti per un Futuro Sostenibile". All’incontro, incentrato sul dialogo tra istituzioni e imprese sulle strategie di sviluppo sostenibile del territorio, sono intervenuti la direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il segretario generale Unioncamere Puglia Luigi Triggiani, il responsabile Pianificazione Strategica Integrata di Acquedotto Pugliese Marco Mottola e il Project Manager - ARTI Luca Langella. Hanno avuto spazio anche i referenti delle realtà territoriali pugliesi partecipanti a Futura Expo 2025, selezionate a valle di una manifestazione di interesse avviata da ARTI per MPMI, startup innovative e gruppi informali.

“La sostenibilità è la nostra guida per costruire un domani più equo e resiliente - ha commentato Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento Sviluppo Economico di Regione Puglia - la Puglia, leader nazionale nelle energie rinnovabili, continua a investire nell’innovazione con la strategia #H2Puglia2030 sull’idrogeno, elemento chiave per la decarbonizzazione e la crescita sostenibile".





"Ma la transizione energetica non può prescindere dall’applicazione di un'Agenda di Genere che garantisca pari opportunità e valorizzi il contributo delle donne nella green economy. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, vogliamo ribadire il nostro impegno per un sistema che dia spazio al talento femminile, promuova l’occupazione qualificata e favorisca una crescita inclusiva".

"Nella stessa direzione la strategia #mareAsinistra di Regione Puglia investe nell’attrazione e valorizzazione dei talenti, creando opportunità per le nuove generazioni, favorendo il rientro dei cervelli in fuga. Il futuro si costruisce con energie pulite e pari opportunità, perché la crescita della Puglia sia un modello di sviluppo che non lasci indietro nessuno”.





“La partecipazione di ARTI a Futura Expo 2025 rappresenta un'importante occasione per valorizzare il potenziale innovativo delle imprese pugliesi e favorire il confronto con altre realtà nazionali e internazionali sui temi della sostenibilità”, ha detto a margine dell’evento la presidente di ARTI Luisa Torsi, "In tale contesto, l’Agenzia ha avuto il ruolo di selezionare dieci realtà imprenditoriali pugliesi che operano nei settori strategici della manifattura sostenibile, dell’energia, del welfare e health, del deep tech e digitale, dell’agritech e agrifood.”

"La grande partecipazione riscontrata - ha continuato Torsi - è una chiara testimonianza della vivacità del tessuto imprenditoriale pugliese e della qualità delle proposte che emergono dal nostro territorio. Ciò dimostra come la Puglia sia pronta a confrontarsi sui temi della transizione tecnologica e della sostenibilità, individuando nella Lombardia un interlocutore strategico con cui condividere buone pratiche e costruire nuove sinergie. Futura Expo 2025 è un'opportunità concreta per le imprese di presentare soluzioni innovative e rafforzare il dialogo con istituzioni e stakeholder, alla quale siamo orgogliosi di partecipare. Il nostro impegno continuerà a essere quello di favorire la connessione tra ricerca, impresa e territori, sostenendo percorsi di innovazione che possano generare impatto positivo sull’economia e sulla società, in un’ottica di sviluppo sostenibile e inclusivo".





"Acquedotto Pugliese affronta la sfida della sostenibilità con un approccio integrato, unendo innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e investimenti mirati", ha dichiarato il responsabile Pianificazione Strategica Integrata AQP Marco Mottola. "Grazie a soluzioni digitali, strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e al riuso delle acque reflue, ottimizziamo la gestione della risorsa idrica e riduciamo l’impatto ambientale. La transizione energetica è centrale nella nostra strategia, con un impegno crescente nelle rinnovabili. In questo contesto, la Puglia si distingue per iniziative innovative sull’idrogeno verde, valorizzando il riutilizzo delle acque reflue per abbattere i costi energetici e favorire la decarbonizzazione. A Futura Expo, vogliamo dare spazio e valore alle realtà emergenti promuovendo un ecosistema di innovazione e sostenibilità per il futuro del nostro territorio".

"La transizione dall’economia lineare a quella circolare non può prescindere dall’azione di accompagnamento delle imprese", ha commentato Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia, "In quest’ottica nel 2022 in occasione di Ecomondo abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con l’assessorato all’Ambiente della Regione Puglia e l’albo Nazionale dei Gestori Ambientali con l’obiettivo di creare un tavolo di confronto permanente fra il mondo delle imprese e l’ente regione finalizzato a proporre soluzioni in tema di economia circolare, quali ad esempio, regolamenti per la definizione di sottoprodotti, in modo da valorizzare materie che altrimenti sarebbero scarti".

Futura Expo 2025, organizzata dalla Camera di Commercio di Brescia, apre un dialogo proficuo tra sistemi economici di rilievo, quello pugliese e quello lombardo, sulle molteplici declinazioni della sostenibilità, dalla transizione ecologica alla governance, fino alla sostenibilità economica, finanziaria e del mondo del lavoro, in coerenza con la Strategia regionale per la Specializzazione Intelligente “SmartPuglia 2030” e la strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti #mareAsinistra. La partecipazione a Futura Expo 2025 di Regione Puglia, in collaborazione con Acquedotto Pugliese, Unioncamere Puglia e l'Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione ARTI, rientra fra le azioni di promozione delle opportunità del Programma regionale Puglia FESR – FSE+ 2021/2027.





In precedenza, sui temi dell'economia circolare, transizione tecnologica e prospettive per le giovani generazioni, era intervenuto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la tavola rotonda "Abbiamo ancora voglia di un futuro sostenibile?", con interventi in video della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto.

Inoltre, all'apertura della manifestazione c’è stato un pubblico confronto tra il presidente Emiliano e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal titolo “Dialogo tra regioni protagoniste del futuro”.







“Siamo la Regione ospite d’onore e abbiamo presentato i grandi risultati ottenuti in questi anni - ha dichiarato il presidente Emiliano - dalla bonifica dei siti inquinati alla gestione della depurazione delle acque dove siamo tra le prime regioni italiane; abbiamo risolto tutte le infrazioni europee, abbiamo bonificato l’ex Fibronit dall’amianto. Stiamo lavorando per bonificare i siti inquinati di Taranto e delle altre aree industriali, nel frattempo dobbiamo difendere il lavoro, la salute delle persone, il turismo, la filiera agroalimentare. Sostenibilità significa anche fare più figli o attrarre giovani e nuovi talenti dall’estero. Su tutto questo ci stiamo impegnando moltissimo".

"Se la Puglia - ha aggiunto Emiliano - è la regione italiana che è uscita meglio dalla crisi durante la pandemia ed è cresciuta di più dal punto di vista economico negli ultimi anni, vuol dire che abbiamo trovato la strada giusta. Ma non bisogna mai smettere di combattere, infatti il motto della Puglia è non molliamo mai”.





Il presidente Emiliano, poi, è stato tra i relatori del panel “Sostenibilità: Transizione energetica e decarbonizzazione”, insieme al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, alla presidente di Unioncamere Puglia Luciana Di Bisceglie e al responsabile Pianificazione Strategica Integrata di Acquedotto Pugliese Marco Mottola.

Il programma completo degli appuntamenti di Futura Expo 2025 è consultabile al link https://www.futura-brescia.it/incontri-2025/

