Trasporti, entro il 2026 RFI conferma collegamento Bari -Aeroporto Salento

La conferma è arrivata direttamente dall’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia: “Un’ottima notizia per il Salento e per la Puglia: Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha aggiudicato la gara per realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento".

"L’opera - ha sottolineato l'assessore - consentirà di realizzare 8 km di binario, che si innesteranno sulla linea ferroviaria Brindisi–Bari e Brindisi–Taranto, e una nuova stazione "Aeroporto", dotata di due binari di stazionamento. Secondo il cronoprogramma, il nuovo collegamento sarà attivato entro il 2026".

"Verrà così garantita una migliore accessibilità all’Aeroporto del Salento - ha aggiunto Maurodinoia - con una infrastruttura che sarà al servizio dei sempre più numerosi turisti, che hanno come luogo di approdo Brindisi e come meta il Salento, ma non solo. Perché un collegamento su ferro tra aeroporto e centro urbano rappresenta il potenziamento dell’intermodalità al servizio di tutti i cittadini".

"La Regione Puglia - ha concluso Anita Maurodinoia - ha seguito e sostenuto con forza la realizzazione di questo intervento, del valore di oltre 67 milioni in parte finanziati con il PNRR, affidato al commissario straordinario Roberto Pagone. Infatti è inserito nel Piano attuativo del Piano dei trasporti regionale come opera necessaria a connettere rete ferroviaria e rete aeroportuale e a rendere più efficienti i collegamenti nel territorio brindisino e, di conseguenza, verso l’intero Salento.”

