Tribunale di Lecce, nuovo scandalo: pagare per insabbiare indagini

Il Palazzo di Giustizia di Lecce torna ad essere travolto dal vento dello scandalo. La Guardia di Finanza ha condotto indagini per una vicenda legata a presunti pagamenti per insabbiare indagini avviate - tra l'altro -in modo del tutto strumentale.

Indagati un vice procuratore onorario in servizio presso il Tribunale di Lecce, residente in provincia di Taranto ed un avvocato iscritto al foro salentino: nato a Mesagne (Br) e residente a Manduria (Ta). Si tratta rispettivamente di Antonio Zito, 57enne e dell’avvocato Giancarlo De Valerio, 47enne, oltre a due funzionari dell’Asl di Taranto, un medico della stessa Asl e un imprenditore nato in Svizzera.

La Finanza, su richiesta del pm della procura di Potenza, Vincenzo Montemurro, ha disposto una serie di perquisizioni e sequestri. Secondo il provvisorio impianto accusatorio, vice procuratore e avvocato avrebbero ottenuto 12mila euro da un imprenditore, di origini svizzere, (a sua volta indagato) per non avviare azioni giudiziarie.

Non solo, ma per far sì che l’uomo si convincesse a pagare avrebbero anche organizzato un controllo di concerto con una pattuglia dei carabinieri. E ancora, lo stesso magistrato si sarebbe fatto promettere altre somme di denaro, sempre per bloccare indagini avviate in modo del tutto strumentale.