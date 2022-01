Trifone Gargano e il 'Dante glocal'

Anche Affaritaliani.it - Puglia ha deciso di celebrare i 700anni dalla morte di Dante Alighieri, dedicando ogni week-end questo spazio per la pubblicazione di lavori ad opera di dantisti pugliesi o di autori, i cui articoli sono ispirati all’influenza del Somma Poeta sulla realtà pugliese in particolare o quella italiana in generale.

Prosegue ancora con l'omaggio a Gianni Rodari, e la disamina del film di Gabriele Salvatores "Tutto il mio folle amore", per continuare con l'intervento al Festival 'Parole in cammino' a Firenze e con la performance delle "parole danzanti" con Elisa Barucchieri e il corpo di ballo di ResExtensa. Per poi incedere come una scalata con il ricordo di Alfonsina Strada (1891-1959): la corridora che nel 1924, per prima (e unica) donna, partecipò al Giro d’Italia. Quindi approccia il Santo Natale con i riferimenti molteplici alla festività cristiana nella Coomedia.

La rassegna di Trifone Gargano (Pugliese, Docente Didattica Lingua Italiane e Informatica per la Letteratura, nonché dantista e divulgatore letterario) si confronta con gli studenti di Cerignola (Fg) e con la figura di Nicola Zingarelli. (ag)

di Trifone Gargano

Tra le tantissime iniziative realizzate, nel corso del 2021, per il settecentenario dantesco, in ambito scolastico, con le quali sono entrato in contatto, mi piace, qui, citare quella dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” di Cerignola (Fg), che ha visto impegnati gli studenti della seconda classe (sezione E) di scuola media, con la supervisione didattica degli insegnanti Nicola D’Andrea e Luna Olivieri.

L’attività svolta, in forma di “compito di realtà” (come si usa dire oggi, con lessico pedagogico aggiornato), è denominata "Dante glocal", e immagina un incontro, per vie di Cerignola, tra il poeta e lo studioso cerignolano Nicola Zingarelli, linguista e critico letterario, che, proprio a Dante, alla sua lingua e alla sua biografia, ha dedicato, per l’intera sua esistenza, decine e decine di articoli, saggi e libri. Nel video realizzato, infatti, viene inquadrato un foglio manoscritto recante il titolo di uno dei primi studi linguistici di Zingarelli su Dante (la sua stessa tesi di laurea):

Con sceneggiatura realizzata dagli studenti, si è pensato di far incontrare Dante e Nicola, per le vie (quasi una «selva oscura») di Cerignola, e di farli dialogare (nonostante le distanze esistenti tra i due, di tipo cronologico, culturale, religioso, filosofico, ecc.). le due domande stimolo che i docenti hanno fornito agli studenti sono state:

Qual è il filo che lega Nicola Zingarelli e Dante Alighieri?

Nonostante le epoche diverse, in cui i due hanno vissuto, Zingarelli e Dante sarebbero potuti diventare amici? Se sì, perché?

Ne è venuto fuori, come realizzazione didattica, un cortometraggio intitolato, appunto, "Dante glocal", con soggetto, sceneggiatura, costumi e colonna sonora tutti realizzati dagli studenti. I docenti, D’Andrea e Olivieri, hanno fornito la supervisione e il suggerimento delle terzine da recitare, di volta in volta, scena per scena. Lavoro inclusivo proprio perché ha visto attivamente impegnati tutti e 17 i componenti di questo gruppo classe. Ecco alcuni scatti ricavati dal cortometraggio:

Il cortometraggio è stato realizzato, per le riprese e per il montaggio video, da Christopher Morra, con produzione cine.moodles.

Zingarelli, dunque, non è stato solo l’autore del celeberrimo Vocabolario della lingua italiana, ma anche uno dei più scaltriti dantisti d’Italia, con una fedeltà, nei confronti di Dante e della sua opera, che durò per tutta la vita.

Già alla fine dell’Ottocento, Zingarelli attese alla realizzazione di un commento scolastico alla Divina Commedia, diviso in tre volumetti, com’era (ed è ancora oggi) consuetudine di lettura (direi, canone scolastico di lettura) del poema dantesco, nei tre anni finali del liceo (rispettivamente, l’Inferno al terzo anno; il Purgatorio al quarto; e il Paradiso al quinto):

Successivamente, nel 1934, Zingarelli realizzò un’edizione di pregio della Divina Commedia di Dante, con testo integrale dell’opera, commento linguistico-filologico suo, e con l’inserto di tavole artistiche raffinate, attingendo al patrimonio raffigurativo dantesco di tutti i secoli.

Ecco, qui di seguito, una miniatura dantesca, inserita, appunto, nell’edizione curata da Zingarelli nel 1934, per le Edizioni dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche di Bergamo, riguardante il primo canto dell’Inferno, e risalente al XIV secolo (oggi conservata a Firenze, presso la Biblioteca Medico Laurenziana):

[le miniature si riferiscono alla visione del «dilettoso colle», all’incontro con le tre «fiere», e, infine, all’apparizione di Virgilio]

