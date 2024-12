Triggiano, Fondazione Pasquale Battista: Ambasciatore e Cavaliere del Bene Comune

Fondazione Pasquale Battista di Triggiano (Ba) è stata riconosciuta come Ambasciatore e Cavaliere del Bene Comune 100 Enti nel Terzo Settore. La premiazione si è svolta alla presenza del Vicepresidente Vicario della Corte costituzionale Giudice Giulio Prosperetti, Presidente del Comitato d’Onore composto da alti dirigenti dello Stato, Capi di Gabinetto, enti e organizzazioni nazionali. L’onorificenza include ufficialmente la Fondazione tra i 100 protagonisti della migliore Italia per il 2024, in virtù del contributo recato alla coesione e allo sviluppo socioculturale del Paese.

Le attività di Fondazione Pasquale Battista - sostenute da diversi anni dal Gruppo Augusta Ratio - persegue la finalità sociale di promuovere, sviluppare e coordinare iniziative culturali a livello nazionale.





Le iniziative svolte dalla Fondazione nel 2024, oltre ad aver registrato un rilievo notevole per la grande partecipazione, hanno ottenuto la collaborazione di amministrazioni comunali e regionali (Comune di Milano, Comune di Bari, Regione Lombardia e Regione Puglia), del Ministero della Cultura, dell’Università di Bari, Foggia, Lecce e istituti di ricerca come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Institut Français di Milano e soprintendenze ai Beni Culturali di Puglia.

Tra i progetti chiave si mettono in evidenza in particolare quelli svolti con la Regione Puglia, con cui Fondazione Pasquale Battista ha avuto la possibilità di svolgere attività su più livelli: dai Convegni Beni Culturali in collaborazione con il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari e GABEC; alla digitalizzazione del patrimonio bibliografico di Pasquale Battista sulla piattaforma regionale Puglia Digital Library; ma anche progetti direttamente scolastici sui temi di Diversity and Inclusion, nell’ambito del PNRR e in collaborazione con il Comune di Triggiano (BA).

L’evento, organizzato l’11 dicembre scorso dall’associazione LIBER in collaborazione con l’editore Riccardo Dell’Anna, ha celebrato la consegna del riconoscimento per i 100 Cavalieri e Ambasciatori del Bene presso il Palazzo del Campidoglio di Roma.

La consegna del riconoscimento si è svolta con il patrocinio del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Economie e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Confindustria CISAMBIENTE, Carabinieri, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Con il supporto costante del Gruppo Augusta Ratio, Fondazione Pasquale Battista riesce a costruire progetti culturali legati al mondo della musica, del teatro e della fotografia, esaltando il patrimonio culturale nazionale in tutta Italia. L’illustre riconoscimento, infatti, è stato consegnato alle Organizzazioni del Terzo Settore più attive e affermate nei propri settori di riferimento, tra cui anche Innovazione e ricerca; Sport, spettacolo e cultura e Patrimonio culturale e turismo, settori in cui è attiva e fa parte la Fondazione.

A ritirare il riconoscimento per Fondazione Pasquale Battista, è stato il Presidente Ing. Flavio Augusto Battista, in rappresentanza del Consiglio Direttivo e dell’intera Organizzazione, il quale ha affermato: “È un onore essere riconosciuti come eccellenza italiana per l’impegno civico costante e per l’alto valore scientifico e culturale delle nostre iniziative. Fondazione Pasquale Battista è un ente nato con la finalità di promuovere programmi di ricerca in ambito storico, architettonico, scientifico ed economico-sociale, di indagare le discipline della cultura contemporanea, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione e comprensione delle dinamiche socioculturali attraverso la realizzazione di attività espositive, educative e performative, supportando interventi di tutela e rivalutazione del patrimonio storico-artistico, ambientale e turistico del territorio”.

Infine, Fondazione Pasquale Battista a seguito di questo riconoscimento sarà inserita nel Volume 100 Enti Associazioni Cavalieri del Bene, un’edizione limitata edita da RDE. Quest’opera è considerata come l’albo d’oro del valore civico in cui sono raccontate le organizzazioni del Terzo Settore che si sono particolarmente distinte nel loro operato.





Fondazione Pasquale Battista - La Fondazione Pasquale Battista è stata costituita nel 2016 su iniziativa dell’intera famiglia dell’Avvocato Pasquale Battista al fine di custodire la sua memoria e rinnovare il suo impegno civico e sociale, la sua generosità di studioso e la sua sensibilità verso la comunità.

La Fondazione intende essere uno strumento di coesione sociale, attraverso la promozione dell’arte e della cultura come luoghi privilegiati di interpretazione e innovazione della realtà contemporanea.

È un’istituzione operativa sul territorio nazionale e persegue una politica culturale che predilige la collaborazione con istituzioni di analoga natura e con enti pubblici e privati, nazionali e trans-nazionali, profit e no-profit.

Per info: www.fondazionepasqualebattista.it | info@fondazionepasqualebattista.it

Gruppo Augusta Ratio - Un Gruppo Italiano in rapida crescita, opera dal 2012 ed è attivo lungo l’intera filiera commerciale del gas naturale e dell’energia elettrica, dall’approvvigionamento al trading, fino alla vendita ai clienti finali e all’ingrosso attraverso le tre società Levigas S.p.A., Gasway S.p.A. e Vestina Gas&Luce S.p.A.

Augusta Ratio rappresenta un modello distintivo nel settore dell’energia perché opera con una logica integrata lungo l’intera filiera. Nel 2021 è stata riconosciuta fra le 100 Eccellenze Italiane per l’anno 2020; e nel 2022 è diventata ufficialmente operativa come Augusta Ratio Shipping & Supply.

Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.augustaratio.com

(gelormini@gmail.com)