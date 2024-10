Triggiano, Pamela Ferlin e Aziza Naderi al Libro Possibile Winter

Mentre in Afghanistan la condizione delle donne si fa sempre più drammatica nel silenzio della comunità internazionale, la scrittrice e attivista Pamela Ferlin scrive un lieto fine: Aziza, una delle due protagoniste del suo diario-romanzo “In questa notte afgana” (Piemme), è riuscita finalmente ad arrivare in Italia e, con Pamela Ferlin, racconterà la sua storia al Libro Possibile Winter, diretto da Rosella Santoro.





L’evento, organizzato in collaborazione con i Comuni di Capurso, Casamassima e Cellamare, si terrà martedì 29 ottobre, alle 17, nell’auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano. Interverranno: Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima; Azzurra Acciani, vicesindaco di Casamassima; Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio; gli studenti dei licei. E il 30 ottobre, l’autrice e Aziza Naderi faranno tappa anche al Liceo “Simone-Morea” di Conversano e al Liceo “O. Flacco” di Bari.

“Abbiamo detto loro di studiare, perché lo studio è affermazione, è costruzione dell'identità, è libertà perché chi studia non potrà più essere schiavo. E poi ce ne siamo andati, abbandonandole in un mondo in cui una donna non sposata, una donna istruita è considerata una fuorilegge”.

Così Ferlin, nel suo libro, ci consegnava la storia vera di due ragazze il cui sogno è stato brutalmente infranto dal ritorno dei talebani, il 15 agosto 2021. Sima e Aziza frequentavano l’università di Kabul, avevano il futuro nelle loro mani. Ma dopo il ritiro delle truppe americane, l’Afghanistan ripiomba in un regime autoritario e fondamentalista, dove non solo i diritti delle donne ma l’idea stessa di libertà vanno in fumo.

Aziza, però, non si arrende ed è disposta a rischiare la vita pur di continuare a sognare. Poche settimane fa, con l’aiuto di Pamela, è riuscita ad arrivare in Italia. Qui potrà tornare a studiare grazie a una borsa di studio dell’Università di Padova (finanziata da Soroptimist).





La sua testimonianza sarà, per i ragazzi del Libro Possibile, un canale privilegiato di conoscenza su quanto accade nel mondo, fuori dal nostro sguardo, ma anche un momento di riflessione sui privilegi della democrazia e sull’importanza di lottare per i propri diritti. Sempre e ovunque.

Appuntamento con Pamela Ferlin e Aziza Naderi martedì 29 ottobre, alle 17, nell’auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

(gelormini@gmail.com)