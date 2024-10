TTG, Lesina Laguna di Puglia: “Meta incontaminata e autentica”

Lesina Laguna di Puglia ha calamitato l’attenzione di buyer stranieri e tour operator italiani al TTG Travel Experience. La rete di strutture extralberghiere e attività di ristorazione ha partecipato per la prima volta all’evento B2B di riferimento per la promozione del turismo mondiale.





Presente in fiera a Rimini con una propria postazione nello stand di Pugliapromozione, l’associazione Lesina Laguna di Puglia ha avuto l’opportunità di incontrare buyer internazionali provenienti soprattutto da Repubblica Ceca, Austria, Belgio e Olanda. Hanno mostrato interesse per un turismo naturalistico, attivo ed enogastronomico, caratteristiche che incarna il prodotto turistico proposto dall’associazione.

Importanti contatti sono stati generati anche nel corso degli incontri con agenzie e tour operator nazionali, interessati, in particolare, alle attività sportive, come la canoa, i bike tour nel Bosco Isola e il trekking.

L’associazione Lesina Laguna di Puglia, davanti al qualificato parterre del TTG, nella giornata inaugurale, ha presentato la sua offerta nell’ambito di un focus, ospitato nell’Area conferenze di Pugliapromozione, dedicato alle esperienze sostenibili.





L’incontro è stato aperto dai saluti del Sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro: “Lesina è stato uno dei primi comuni della provincia di Foggia ad entrare nella Rete dei Comuni Sostenibili - ha ricordato il Primo Cittadino - noi abbiamo un meraviglioso territorio da promuovere e dobbiamo essere bravi a fruirne in maniera sostenibile”.

L’Amministrazione comunale accompagna il cammino dell’associazione Lesina Laguna di Puglia e apprezza gli sforzi profusi per collegare in rete le imprese del settore. “State riuscendo a fare squadra e la nostra comunità ne aveva fortemente bisogno - ha ribadito nel suo intervento Di Mauro - l’associazione consente, poi, agli operatori di avere una voce unica e dialogare all’unisono con le istituzioni e per il territorio”.

L’obiettivo dell’associazione Lesina Laguna di Puglia è “valorizzare le risorse del territorio e trasformarle in un prodotto turistico – ha ricordato il Presidente Antonio Specchiulli - l’ecosistema lagunare, le dune tra il lago e il mare, la tradizione culinaria che esalta i prodotti del mare, del lago e della terra sono gli attrattori che abbiamo messo a regime per creare il prodotto turistico. Destagionalizzazione e sostenibilità sono i pilastri della nuova offerta. Ringraziamo Pugliapromozione per averci concesso questa importante vetrina”.





È una meta “ancora poco conosciuta”, ha osservato Ester Fracasso, vice presidente dell’associazione Lesina Laguna di Puglia, esperta in pianificazione turistica, “Lesina è fuori dal circuito del turismo di massa – ha spiegato –. E proprio per questo è un territorio autentico e incontaminato. È la meta ideale per il turismo esperienziale e, soprattutto, c’è un’accoglienza vera e genuina”.

Ha contribuito a illustrare l’offerta la testimonianza di Primiano D’Addetta, il guardiano del lago, come ama definirsi, socio di Lesina Laguna di Puglia con il suo Lake Café: “Ho creato la mia offerta rispettando il territorio, ed è stata vincente, perché è autentica e unica”. Il suo SeaFood Bar è caratterizzato da una piattaforma galleggiante amovibile nel lago. Anguilla, latterini, bottarga e muggine compongono il suo menu a base di prodotti locali.





Fabio Riccio, giornalista della Guida l’Espresso, ha raccontato le “vivaci” Mamme dei Vicoli, le casalinghe ambasciatrici della cucina locale che sono ormai un format di successo nella Laguna di Lesina: “Hanno un incredibile bagaglio di ricette e tecniche, che rischiano di cadere nell’oblio. Grazie a loro - ha detto il critico gastronomico - ho scoperto sapori e accostamenti dimenticati, come la scapece di anguilla. Sono sapori che vanno recuperati”.

È un Gargano “più morbido”, ha detto a proposito di Lesina e della sua Laguna, “Perché le sensazioni dei paesaggi sono delicate: vedere i fenicotteri sul Lago di Lesina è emozionante, come i tramonti, tra i pochi nell’Adriatico che puoi ammirare in mare”.

(gelormini@gmail.com)