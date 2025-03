Turismo in Puglia, audizione in IV Commissione: dati, sfide e malumori

Le nuove sfide per il turismo pugliese si inquadrano nella governance, nei fondi propri del bilancio regionale, una conseguente programmazione di medio lungo termine, una nuova legge per il settore turistico, e infine in un incremento delle attività di formazione.





Questo l'ambito di riferimento, nel quale si è svolta l’audizione richiesta da Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione Consiliare del Consiglio della Regione Puglia. All’ordine del giorno c’erano lo "Stato di attuazione delle politiche di sviluppo per il turismo in Puglia, il report sui dati del flusso turistico del 2024 e la futura programmazione", con l'ascolto dell'Assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, del Direttore del Dipartimento Turismo Cultura Aldo Patruno, del Direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, delle associazioni di categoria del settore turistico-ricettivo.

Il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale si è soffermato, fra l’altro, sui dati appena pubblicati in piena trasparenza nel portale Aret Pugliapromozione dall’Osservatorio Turistico della Regione Puglia. “Al momento, per gennaio 2025 i dati, completi per il 70% dei posti letto, ci dicono che il 2025 è iniziato bene con un totale del +12,8% di arrivi e del + 17,5% di presenze. Spicca il dato degli stranieri con arrivi contraddistinti dal + 45% e le presenze dal +42% - ha detto Luca Scandale - le strategie di internazionalizzazione e turismo tutto l’anno previste dal Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia denominato 3x6x5, con riferimento all’arco temporale 2019 - 2025 risultano al momento realizzate in gran parte, anzi alcune realizzate anche prima delle scadenze strategiche previste”.

RECAP DATI OSSERVATORIO TURISTICO REGIONE PUGLIA

GENNAIO 2025

Arrivi totali: 139.600 (+12%) Presenze totali: 329.800 (+17%)

Arrivi stranieri: 36.000 (+45%) Presenze stranieri: 102.600 (+42%)

Arrivi italiani: 103.500 (+4%) Presenze italiani: 227.250 (+8%)

Il dettaglio per comparto:

Comparto Arrivi 2025 Presenze 2025 Var. % Arrivi * Var. % Presenze *

Tutti 139.577 329.818 12,8 17,5

Alberghiero 82.451 183.384 3,2 14,7

Extra Alberghiero 35.763 91.858 16,8 6,7

Locazioni turistiche 21.363 54.576 62,2 57,1

(Fonte dati, pubblicati on line, Osservatorio Turistico Regione Puglia)

*Arrivi: sono il numero di clienti ospitati nelle strutture ricettive

*Presenze: sono il numero di pernottamenti effettuati





ANNO 2024

• Incremento in tutte le province pugliesi di arrivi e presenze turistiche nel 2024 rispetto al 2023.

• A Bari e Taranto l’aumento più consistente di arrivi, seguite da Brindisi e Barletta-Andria-Trani.

• Le presenze a Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce crescono di più rispetto alle altre province.

• Nel 2024 arrivi e presenze totali con arrivi in crescita del 10,6% e presenze del 9,7%, per un aumento consistente del movimento turistico nel 2024 rispetto al 2023. Gli arrivi complessivi hanno raggiunto i 5,9 milioni e le presenze hanno superato i 20,7 milioni.

• Sempre nel 2024 il turismo internazionale ha registrato aumenti notevoli, con gli arrivi cresciuti del 22,6% e le presenze del 21,9%, con un’ulteriore crescita del flusso turistico dall’estero. Anche il turismo nazionale ha visto un incremento, seppur più moderato, con gli arrivi aumentati del 3,7% e le presenze del 4,3% indicando una sostanziale stabilità.

• Crescono nel 2024 i mercati extra-europei tra i quali Stati Uniti (+21% arrivi e presenze), Canada (+22% gli arrivi e +30% le presenze), Brasile (+34% e +44%) e Argentina (+14,7% e +7G,2%). Rilevanti in Europa Polonia (+50% arrivi e presenze), Germania (+20% e +14%), Francia (+15% e +28%), Svezia (+42% e + 39%) e Spagna (+14% arrivi e +29% presenze).

• Dal 2015 al 2024 gli arrivi internazionali sono triplicati passando dai 730mila del 2015 ai 2,3milioni del 2024 mentre le presenze hanno raggiunto quota 7,2milioni. L’incremento degli arrivi dall’estero è del +228% e le presenze +166% dal 2015. Gli arrivi complessivi hanno registrato un incremento del +72% rispetto al 2015 e +54% per le presenze. Il turismo nazionale è cresciuto del +30% per gli arrivi e +26% per le presenze.

• Secondo una stima dell’Ufficio Osservatorio di Pugliapromozione, in collaborazione con Ǫuestlab e Università Ca’ Foscari, ponderata sui valori dei conti territoriali Istat e attualizzata al 2024, l’impatto diretto e indiretto del turismo sull’economia regionale è del 13,3%, pari a 10,9miliardi di euro di valore aggiunto, 7,6miliardi di consumi (12,3% del valore regionale) con un impatto occupazionale del 15,4% per un totale di 223mila occupati.

• La spesa internazionale secondo i dati Bankitalia ha superato 1,6miliardi di euro nel 2024, con un raddoppio del valore rispetto al 2020-2021.

• La Puglia ha di un posizionamento favorevole nel panorama nazionale sui prodotti Cammini e Cicloturismo, Enogastronomia e ambisce a quote più ampie nel congressuale.

ANNO 2024 - 2015

Nel 2024 gli arrivi complessivi hanno raggiunto i 5,9milioni, le presenze hanno superato i20,7 milioni, con un incremento del +72% rispetto al 2015 e +54% per le presenze.

Dal 2015 al 2024 gli arrivi internazionali sono triplicati passando dai 730mila del 2015 ai 2,3milioni del 2024, mentre le presenze hanno raggiunto quota 7,2milioni. L’incremento degli arrivi dall’estero è del +228% e per le presenze +166% dal 2015.

Il turismo nazionale è passato dal +30% di arrivi e +26% di presenze rispetto al 2015.

• Il tasso d’internazionalizzazione degli arrivi cresce costantemente, passando dal 21,3 % nel 2015 al 40,5 % nel 2024. Il valore medio nazionale è del 52% circa. Il tasso di internazionalizzazione delle presenze segue lo stesso trend, dal 19,8 % nel 2015 al 34,2 % nel 2024.

• Le quote più elevate si registrano nel 2024, con un'impennata significativa rispetto al periodo pre-pandemia. Dopo il 2020, la Puglia ha visto una ripresa rapida, con un ritorno della domanda internazionale a partire dal 2022.

• La Puglia ha rafforzato la sua posizione come destinazione turistica internazionale, con un crescente afflusso di turisti stranieri negli ultimi anni.





L’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane, ha avuto modo di sottolineare che alla BIT 2025 la Regione Puglia ha brillato per le performance con ottimi risultati, che richiedono una governance che possa gestire e continuare a qualificare il turismo pugliese. Il turismo internazionale in Puglia nell’ultimo anno ha avuto un notevole incremento con un +22,6% per gli arrivi e un +21,9% per le presenze. Dal 2015 al 2024, in Puglia, gli arrivi dall’estero hanno registrato un + 228% e le presenze un +166%.

“La BIT di Milano ci ha dato la possibilità non solo di tracciare il bilancio delle attività messe in campo nell'ultimo decennio e nell'ultimo anno, ma ci ha permesso di avviare una riflessione con i sindaci, con gli operatori, con tutti coloro che concorrono alle dinamiche del turismo pugliese, per tracciare la strategia per il futuro", ha detto Lopane.

“Abbiamo la necessità di affiancare alle politiche di promozione politiche di governance dei territori, per questo con i sindaci, con le Camere di Commercio, con le associazioni di categoria già da settimane abbiamo avviato un percorso che tenderà a individuare un organismo intermedio di gestione fra le politiche della Regione e le politiche territoriali per avere un focus sempre più attento sui prodotti turistici e sui servizi legati al turismo. Dati che servono a scrivere la strategia del prossimo futuro, per fare in modo che la Puglia, ancora una volta, possa cambiare pelle e trasformare le sfide in opportunità – ha continuato l’assessore. Parlando anche dell’importanza della formazione qualificata dei giovani come uno degli elementi cardine per sviluppare un turismo sempre più sostenibile, innovativo e competitivo".

"Il turismo va affrontato come un tema in sinergia con ambiente, territorio, viabilità, cambiamento climatico. La Puglia gode di un posizionamento favorevole nel panorama nazionale sui prodotti Cammini e Cicloturismo, Enogastronomia e ambisce a recuperare quote sempre più ampie di viaggiatori del congressuale.

"Il turismo ad oggi risulta in attesa delle risorse in arrivo secondo un accordo del Piano operativo complementare firmato a novembre. Questo settore importante non ha grandi risorse proprie del bilancio autonomo, ma spesso per progetti mirati si rastrellano le risorse rimaste inutilizzate di altri settori". L’assessore Lopane ha anche detto di sperare nel maggiore impegno economico tratto dal bilancio autonomo, per il futuro.

Decisamente controcorrente il commento all'audizione da parte dei consiglieri di Fratelli d'Italia richiedenti, Tonia Spina e Luigi Caroli, a nome di tutto il Gruppo FdI: “Il presidente della IV Commissione, Francesco Paolicelli, oggi dovrebbe fare una lunga riflessione e chiedersi: dove erano tutti, ma proprio tutti, i consiglieri commissari della sua commissione??? Noi di Fratelli d’Italia avevamo già deciso di disertare la seduta perché convocata a spregio delle regole democratiche e rispettose delle opposizioni, ma gli altri?"

“Veramente il presidente Paolicelli pensava di oscurare la nostra richiesta di audizione e i nostri comunicati, contro quella che noi riteniamo la poco trasparente gestione di Pugliapromozione, chiamando in audizione l’assessore Gianfranco Lopane e il direttore del Dipartimento Turismo, Aldo Patruno, a sciorinare numeri e presunti successi – per altro già dati alla BIT di Milano – per una sorta di fiera ‘Noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo’, dove a rovinare la festa ci sono stati, però, coloro che rappresentano i veri protagonisti del turismo in Puglia che non solo hanno confutato i successi, ma anche la programmazione".

"Anzi a quest’ultimi, che hanno notato e stigmatizzato l’assenza dei consiglieri in Commissione, facciamo una rassicurazione: da parte nostra c’è tutta l’attenzione per un settore trainante della nostra Puglia, ma senza dover assistere allo show di chi pensa di utilizzare il turismo per premiare gli amici degli amici e di chi pensa di utilizzare il sistema clientelare per riscuotere consensi in vista delle prossime elezioni regionali e non solo".





“Invitiamo, per l’ennesima volta, il presidente Paolicelli a calendarizzare immediatamente il prosieguo dell’audizione sulla missione a Miami e quella sull’attuale gestione all’interno di Pugliapromozione, per capire se c’è stata una discontinuità con il passato oggetto di un’inchiesta penale. Altrimenti annunciamo fin d’ora che diserteremo tutte le sue Commissioni".

“Ci dispiace che proprio Paolcelli, fedelissimo di Antonio Decaro, si sia prestato a questa operazione becera per zittire le opposizioni… se questo è il ‘buongiorno’ non vorremmo che con il candidato presidente Decaro finissimo per rimpiangere Michele Emiliano.”

Il presidente Paolicelli ha annunciato che la Commissione si farà carico di incontri programmati, per avere un confronto costruttivo con Confcommercio, Federalberghi, Confindustria e Legacoop, che hanno partecipato all’incontro e con operatori del turismo, i sindaci dei Comuni che eventualmente avranno la necessità di essere ascoltati.





La Commissione, ha spiegato Paolicelli, terrà in considerazione tutti i contributi possibili, a partire da quelli sottoposti all’attenzione del Governo e quelli che arriveranno in futuro: “Esse costituiscono una fruttuosa piattaforma di discussione, un patrimonio di informazioni”.

In estrema sintesi: turismo, come materia trasversale, puntare al prodotto e non solo alla abusata parola destagionalizzazione, confronti frequenti con il partenariato anche nella IV Commissione, un’attenzione a Pugliapromozione perché possa avere profondi mutamenti, maggiori investimenti alberghieri, locazioni turistiche quale elemento da affrontare per evitare il malcontento sociale, lavorare anche ad una profonda trasformazione normativa di concerto con le altre Regioni e con il Governo nazionale.

(gelormini@gmail.com)