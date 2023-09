Turismo, Puglia e Pugliapromozione al Festival del Cinema di Venezia

La Puglia alla Mostra Internazionale D’arte Cinematografica La Biennale di Venezia! Il festival si è aperto con la proiezione del film in concorso "Comandante" di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, girato quasi interamente all'interno della Marina Militare di Taranto.

La festa del “Comandante” è stata brandizzata #WeAreinPuglia, con cibo e tradizioni regionali, a cui hanno partecipato anche Pierfrancesco Favino, Silvia D'Amico, che nel film interpreta Rina Todaro, e Sandro Veronesi, sceneggiatore insieme a Edoardo De Angelis.

In programma anche la proiezione in anteprima assoluta “L’invenzione della neve” di Vittorio Moroni, girato tra Lecce, Carmiano, Otranto e Castro Marina, in apertura della storica sezione “Giornate degli Autori".

La Puglia sarà anche protagonista di diversi panel e incontri industry durante la kermesse veneziana, a partire dall'incontro di domani 1° settembre “Il cinema come promozione turistica”, in cui verranno anche illustrati i fondi e gli investimenti sul cineturismo.

L’accordo pubblico-pubblico tra Apulia Film Commission e Pugliapromozione, infatti, punta alla comunicazione del territorio attraverso il cinema nell’ottica dello sviluppo turistico.

All'approfondimento sul cineturismo parteciperanno: il Presidente di Apulia Film Commission Annamaria Tosto, il sindaco di Otranto Francesco Bruni., l’attrice Stefania Rocca e l’attore Michele Riondino. A moderare il confronto sarà il Direttore Generale di AFC, Antonio Parente.

Seguiranno gli incontri: “Puglia: fondi di sostegno del settore audiovisivo e servizi” e la presentazione dell’accordo tra uno dei festival finanziati da Apulia Film Commission, Mònde, e le Giornate degli Autori.

