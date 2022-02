Ucraina, il patrimonio di relazioni della Puglia a disposizione della Pace

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commenta l’escalation di eventi che si stanno verificando in Ucraina: “Sono ore molto difficili nelle quali i sogni, i progetti, le imprese, l'amicizia e tutta la strategia che Papa Francesco da tempo, assieme alla Puglia e alla città di Bari, stava costruendo per il dialogo ecumenico tra la Chiesa Ortodossa e quella Cattolica, sono in mezzo ad una situazione che purtroppo ricorda tempi che speravamo di aver lasciato alle spalle”.

“Credo che moltissime persone - ha continuato Emiliano - non solo i politici e non solo coloro che si occupano di politica estera, ma anche le famiglie, quelle comuni, quelle degli imprenditori, degli studenti, dei militari di tutto il mondo, in questo momento si stanno interrogando su questo dramma. Noi non possiamo che mettere a disposizione il patrimonio di relazioni che la Puglia rappresenta. Ed è chiaro che questo è un momento dove, al di là di chi ha torto e chi ha ragione, purtroppo serve precisare da che parte stare. E noi siamo parte della Nato senza se e senza ma”.

Il presidente Emiliano ha poi ricordato il ruolo da protagonista della Puglia nei rapporti tra Italia e Russia: “Molte delle cose che sono accadute in questi anni rischiano di essere vanificate, voglio ricordare che Bari è stata la sede del vertice italo-russo del 2007, un momento nel quale immaginavamo un dialogo talmente intenso tra la Federazione Russa, l'UE e l'Italia da contrastare in modo drammatico con le immagini dei carri armati che stanno invadendo l'Ucraina”.

Per il presidente Emiliano è necessario “Uno sforzo complessivo per stare al fianco degli Stati Uniti, dell’Unione europea e della Nato per riaprire il dialogo con la Federazione Russa e con il suo popolo, perché è evidente che quest’ultimo deve anche avere la possibilità, attraverso le sue leadership, di dire la sua. Il progetto di pace universale al quale stavamo lavorando, ripeto sotto la guida di Papa Francesco e nel quale Puglia è stata protagonista negli ultimi quindici anni, rischia di essere travolto da questo momento in cui le immagini ricordano tempi che avremmo voluto dimenticare per sempre”.

Gli ha fatto eco la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone: “La nostra Europa è nata dalle ceneri di un conflitto rovinoso, come quello mondiale, e con la forza di statisti e popoli che hanno impiegato tutte le proprie energie per liberare il nostro continente dall’incubo delle guerre. I valori di pace, rispetto e fratellanza dovranno avere la meglio anche questa volta, per il bene di tutti”.

“La storia ce lo insegna - ha aggiunto - le guerre hanno un inizio chiarissimo ma nessuno può definire con certezza la loro fine e le vittime coinvolte che, da sempre, sono soprattutto i più deboli e i più fragili. Sarà compito delle istituzioni europee e degli alleati riaprire il dialogo per fermare questa follia”.

“La società tutta, fortunatamente - ha concluso la presidente Capone - si sta già mobilitando in senso nettamente contrario a questo conflitto, lo dimostrano le parole del Santo Padre e gli appelli che si alzano dalle Istituzioni e dal mondo dell’associazionismo. Le guerre non hanno mai vincitori per questo tutti insieme dobbiamo impegnarci a costruire ponti di pace”.

In relazione agli incresciosi fatti di Ucraina, il presidente Michele Emiliano ha ricevuto nel Palazzo della Presidenza la visita istituzionale di una delegazione del Consolato Generale USA di Napoli composta dal Console Charles Lobdell, capo Ufficio politico-economico, e Giuseppe Palmieri, specialista commerciale. All’incontro ha partecipato il capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi.

È stata l’occasione per rinnovare i sentimenti di amicizia che legano la Puglia e gli Stati Uniti d’America e per ribadire lo spirito di collaborazione in tutti i settori che da sempre contraddistingue i rapporti tra la Regione e il Consolato.

Il presidente Michele Emiliano al termine della visita ha dichiarato: “L’incontro assume un valore simbolico ancor più importante in questa giornata particolare, nella quale seguiamo con grande apprensione ciò che sta accadendo in Ucraina. Ho avuto l’opportunità di ribadire alla Delegazione del Consolato USA che siamo al fianco degli Stati Uniti, dell’Unione europea e della Nato e che la Puglia è sempre pronta a dare il suo contributo per favorire il dialogo tra i popoli e la costruzione della pace”.

