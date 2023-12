UE proroga 'Decontribuzione Sud' Fitto: "Rendere la misura strutturale"

Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha commentato con soddisfazione sul provvedimento UE relativo alle Decontribuzioni per il Sud.

"Accogliamo con favore la Decisione della Commissione europea, presa su richiesta del Governo - ha detto - di autorizzare la proroga fino al 30 giugno 2024 della decontribuzione per le assunzioni per le imprese delle regioni del Mezzogiorno (cosiddetta “decontribuzione Sud")".

"Si tratta di una misura che ha già dato importanti risultati", ha proseguito il Ministro, "E questa proroga, la cui durata è legata all'analoga estensione temporale già annunciata dalla Commissione europea del Temporary Framework, rappresenta un ulteriore sviluppo molto positivo per l'economia del Mezzogiorno".

"Nei prossimi mesi - ha concluso Fitto - il Governo intende lavorare in stretta collaborazione con la Commissione europea per rendere questa misura strutturale e compatibile con la normativa europea in materia."

