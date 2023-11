UNIBA, 'La Crisi del Sapere Umanistico nell'Università Italiana'

Il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione dell’Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' ospiterà lunedì del 27 novembre (dalle ore 14) e martedì 28 novembre (dalle ore 9.30), la Conferenza "La crisi del sapere umanistico nell’Università italiana" sotto la responsabilità scientifica di Loredana Perla direttrice del Dipartimento.

L’evento, strutturato in tre sessioni, ospiterà intellettuali impegnati nel dibattito politico sull’Università e si configura come un'importante opportunità per esplorare e discutere le sfide attuali poste dalle nuove tecnologie che l'ambito dei saperi umanistici sta affrontando all'interno delle nostre istituzioni accademiche.

La Conferenza si terrà nell'aula “Don Tonino Bello” di Palazzo Chiaia in via Scipione Crisanzio, 42 a Bari.

PROGRAMMA LUNEDI' 27 NOVEMBRE ORE 14

Saluti istituzionali MR Stefano Bronzini, Università di Bari Aldo Moro

Loredana Perla, Direttrice Dipartimento For. Psi. Com.Università di Bari Aldo Moro

Saluto inaugurale Antonio Felice Uricchio, Presidente Anvur

Presiede Ernesto Galli della Loggia, Scuola Normale di Pisa

"Radiografia di una catastrofe" Andrea Zannini, Università di Udine

"Un sistema perverso: il 3+2" Adolfo Scotto di Luzio, Università di Bergamo

Discussione

MARTEDI' 28 NOVEMBRE ORE 9.30/ 13.00

Presiede Paolo Ponzio, Università degli Studi di Bari

"La gabbia d'acciaio della (cosiddetta) qualità" Stefano De Luca, Università Suor Orsola Benincasa

"La qualità (perduta) della formazione dello studente" Loredana Perla, Università di Bari Aldo Moro

"L’accesso alla carriera" Giovanni Belardelli, Università di Perugia

"La valutazione della ricerca umanistica (Vqr) e la finta internazionalizzazione" Vincenzo Trione, Università IULM di Milano

Discussione

MARTEDI' 28 NOVEMBRE ORE 14.00/ 18.00

Presiede Alessandro Laterza, Editore

"Libertà della ricerca e progettazione di percorsi (CdS e Dottorati): una chimera?" Concetta Cavallini, Università di Bari Aldo Moro

"Come Bruxelles condiziona la ricerca" Federico Poggianti, UniPegaso

Intervengono come discussant: Laura Agrati, Università di Bergamo - Ilenia Amati, Università di Bari - Giovanni Belardelli, Università di Perugia - Angela Stefania Bergantino, Università di Bari - Alessandro Campi, Università di Perugia - Alessandra Celletti, Anvur - Francesco Clementi, Università La Sapienza di Roma - Filomena Corbo, Università di Bari - Rosa Gallelli, Università di Bari - Ernesto Galli della Loggia, Scuola Normale di Pisa - Claudio Giunta, Università di Trento - Alessandro Laterza, Editore - Pierpaolo Limone, Unipegaso - Michele Mastroianni, Università del Piemonte orientale - Franca Pinto Minerva, Università di Foggia - Enrica Lisciani Petrini, Università di Salerno - Paolo Ponzio, Università di Bari - Alessia Scarinci, UniMercatorum - Aldo Schiavone, Università La Sapienza di Roma - Andrea Ungari, Università Guglielmo Marconi di Roma - Antonio Felice Uricchio, Anvur - Gianfranco Viesti, Università di Bari - Viviana Vinci, Università di Foggia.

