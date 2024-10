Uniba, 'Il caso ENI' a Bari modello di studio per gli studenti di Economia

No Sustainability? No Business!

Parafrasare un vecchio e fortunato slogan per affermare, senza rischio di smentita, che l’esistenza stessa delle imprese oggi, grandi o piccole che siano, è legata alla capacità di integrare le politiche di sostenibilità al business aziendale; la sostenibilità è uno strumento-chiave per garantire competitività, redditività e, anche, reputazione delle aziende sul mercato.





E quale migliore caso scuola se non il modello di Eni Spa, player mondiale dell’energia, che della strategia della sostenibilità integrata al modello imprenditoriale ha fatto il suo core business? Quale migliore caso di studio se non un modello che ha scommesso sulla Just Transition, il percorso che integra tecnologie innovative, capacità industriale e attenzione al sociale?

Un caso di scuola che il Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba ha voluto portare a Bari, con il focus “La strategia della sostenibilità integrata nel modello di business: lezioni da un player mondiale: il caso Eni”, che si terrà il 4 ottobre alle 10.00 nell’aula Magna di Economia.

Ospiti della giornata, che si aprirà con i saluti del prof. Vito Peragine, Direttore del Dipartimento, e l’introduzione e della prof.ssa Anna Lucia Muserra, docente di Economia Aziendale Uniba, saranno:

- Filippo Ricchetti, Responsabile Pianificazione, Controllo e Assicurazioni di Eni S.p.a.;

- Luca Cencioni, Responsabile Gruop Accounting Policy e Bilancio, Eni S.p.A.

Al centro del focus, ci sarà il modello di business di Eni S.p.A., azienda globale dell’energia che opera ed è attiva nell’esplorazione, nello sviluppo ed estrazione di gas naturale ed olio, nella generazione di energia da fonti tradizionali e rinnovabili, nella raffinazione e nella chimica. Ma soprattutto un’azienda il cui modello di business punta alla creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholders.





Credendo in una transizione energetica socialmente equa e promuovendo l’accesso alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile per tutti, con la strategia della sostenibilità integrata il colosso dell’energia nato nel 1953, ha capito in anticipo la irreversibilità del processo di transizione energetica e ha saputo interpretarlo coniugando la crescita economica con la tutela dell’ambiente, delle comunità, dei territori.

Pianificazione del processo di decarbonizzazione che punta alla neutralità carbonica entro il 2050, riduzione delle emissioni di metano fino all’azzeramento entro il 2035, incremento della produzione di energia sicura e a ridotte emissioni come il gas naturale, produzione da cogenerazione e da fonti rinnovabili.

Sono solo alcunI degli obiettivi della strategia per la sostenibilità su cui Eni ha scommesso nel medio lungo termine sui quali saranno chiamati a ragionare e discutere gli studenti del Dipartimento di Economia e Finanza nel dibattito che si terrà al termine del Focus, le cui conclusioni saranno affidate al prof. Mauro Romano, docente di Economia Aziendale di Uniba.

(gelormini@gmail.com)