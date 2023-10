Unisalento, il seminario su "Sicurezza e Legalità"

Venerdì 20 ottobre 2023, in calendario il seminario organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento “Sicurezza e legalità: le precondizioni dello sviluppo economico”: appuntamento alle ore 15.30 nell’aula R21 del complesso Ecotekne (ingresso dalla via per Arnesano, edificio R del Dipartimento).

L’incontro è stato promosso assieme Confimi Industria di Lecce e Bari, Distretto Dialogoi e Centro Studi Intrapresa e vedrà la partecipazione di Luca Rotondi, Prefetto di Lecce; Massimo Modeo, Questore di Lecce; Antonio Maruccia, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce; Antonio Garofoli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Maurizio Carbone, Componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

In rappresentanza del mondo industriale interverranno Manuela Aloisi, Presidente di Confimi Industria Lecce; Alfonso Cialdella, Presidente di Confimi Industria Bari e del Centro Studi Intrapresa; Alessandro Tatone, Presidente di Confimi Industria Alimentare; Michele Zema, Direttore Commerciale di CSQA Certificazioni.

Nel corso della conferenza verrà inoltre illustrato da Apollonia Lippolis, Presidente Confimi Industria Digitale Bari, il progetto di sicurezza partecipata EYEOVER, promosso dal Ministero degli Interni e patrocinato tra gli altri da Confimi Industria Bari.

Introdurranno e modereranno il seminario Riccardo Figliolia, Presidente Distretto Dialogoi e Segretario Generale di Confimi Industria Bari e del Centro Studi Intrapresa, e il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di UniSalento Luigi Melica; saluti introduttivi del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e conclusioni di Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.

L’organizzazione dell’evento è stata coordinata da Ivo Vogna, Direttore di Confimi Industria Lecce.

