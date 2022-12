Università degli Studi di Taranto, via libera al Dipartimento Biomedico

La Giunta regionale approva la convenzione con l'Università degli Studi di Bari, per la nascita del Dipartimento Biomedico a Taranto, un passo importante nella prospettiva favorevole all'istituzione dell'Università degli Studi di Taranto.

“L’approvazione in Giunta della convenzione tra Regione Puglia e Università di Bari per l’istituzione del Dipartimento Biomedico a Taranto rappresenta un passo importante nell’ottica di un potenziamento del sistema sanitario nel territorio Jonico", ha dichiarato il capogruppo del M5S Marco Galante.

"Ora - ha aggiunto - è necessario far partire il prima possibile i concorsi per il reclutamento dei docenti universitari, per cui sono stati complessivamente stanziati i primi 3 milioni di euro. Per completare il piano assunzionale e giungere finalmente a un Dipartimento medico autonomo a Taranto serve coprire un fabbisogno finanziario complessivo di competenza della Regione Puglia di circa 25 milioni di euro. Per questo importante obiettivo stiamo lavorando nella Giunta regionale per far sì che questo avvenga nel più breve tempo possibile".

"Un impegno preso dall’assessore Sebastiano Leo e dal Presidente Michele Emiliano, oltre che dall’assessore Rocco Palese, nel corso della riunione che si è tenuta in presidenza la settimana prima dell’approvazione del Bilancio - ha ricordato Galante - e nel corso del quale sono stati presi impegni precisi. Alla riunione erano presenti Mario Turco, vicepresidente nazionale del M5S, e Leonardo Donno, responsabile regionale del M5S. Taranto è un polo fondamentale di sviluppo dell’Università, quindi serve una Scuola di Medicina che funzioni nel pieno delle sue potenzialità, in modo da rafforzare anche la presenza e l’offerta ospedaliera nel suo complesso”.

Anche il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD) è intervenuto sul tema con una nota diffusa: .“Il nuovo Dipartimento Biomedico di Taranto andrà ad arricchire l'offerta universitaria del capoluogo ionico. Aggiungiamo un altro importante tassello al consolidamento delle nostre Facoltà e dei corsi di laurea, premessa fondamentale, in prospettiva, per l'istituzione dell'Università degli Studi di Taranto".

"Il cammino da compiere è ancora lungo - ha sottolineato Di Gregorio - ma questo non deve scoraggiarci. Dobbiamo essere decisi, ma non bisogna avere fretta e, soprattutto, dobbiamo lavorare con la massima coesione affinché i nostri giovani possano disporre nella loro città delle stesse possibilità dei coetanei di altre aree.In sede di approvazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/'25 ho condotto una convinta battaglia per finanziare l'istituzione del Dipartimento Biomedico".

"Grazie ad un emendamento a mia firma abbiamo inserito nella manovra un finanziamento di 1,5 milioni di euro per il triennio. Queste risorse saranno utilizzate per il reclutamento del primo nucleo di cinque ricercatori universitari. Nel Dipartimento Biomedico confluiranno i corsi di laurea di Medicina e quelli della altre professioni di ambito sanitario. Già nel precedente Bilancio avevo proposto e fatto approvare un emendamento che precedeva lo stanziamento di 500 mila euro per lo stesso scopo. Con le risorse reperite nei giorni scorsi e la ratifica dello schema di convenzione, si chiude un capitolo di un discorso più ampio che abbraccia la creazione delle cliniche universitarie e che troverà piena realizzazione con il completamento del nuovo ospedale San Cataldo".

"L'approvazione da parte della giunta regionale pugliese dello schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Bari chiude un cammino che ha richiesto grande impegno. Un percorso che ha una delle sue tappe fondamentali nel mese di gennaio del 2020 quando il Comitato Regionale di Coordinamento Universitario (CURC) espresse parere favorevole all'istituzione a Taranto di un corso di laurea magistrale in Medicina. Successivamente, a giugno del 2020, con delibera della giunta regionale pugliese, l'Asl di Taranto fu individuata quale soggetto attuatore della costituenda Scuola di Medicina e Chirurgia nell'ex Banca D'Italia di Taranto. La sede è stata poi acquistata e restaurata a fini didattici. Nel 2022 c'è stata la firma della convenzione tra Regione Puglia e Università di Bari e l'altro ieri, infine, la necessaria approvazione da parte dell'esecutivo regionale”.

