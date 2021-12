'Va zapp' e Biccari (Fg) raccontati da 'Generazione Bellezza' su RAI 3

Puglia dei piccoli borghi, delle comunità arroccate sulle montagne, al di fuori dei frenetici percorsi della modernità, sotto i riflettori nella programmazione natalizia di RAI3.

Mercoledì 29 dicembre e martedì 4 gennaio 2022, alle ore 20.20, Va’Zapp e Biccari saranno rispettivamente protagoniste di due puntate del programma “Generazione Bellezza”, giunto alla sua seconda stagione, scritto e condotto da Emilio Casalini. La sua sensibilità è il filo conduttore narrativo di progetti, volontà, storie di singole persone o di intere comunità che, in modi diversi, lottano con creatività e coraggio per determinare il proprio destino, valorizzando il territorio e le identità che lo compongono, per generare bellezza, economia condivisa e sostenibile.

GENERAZIONE BELLEZZA PT. IL BOSCO INTORNO GIANFILIPPO MIGNOGNA, EMILIO CASALINI BICCARI (FGGuarda la gallery

Sono storie di visioni e di coraggio per portare avanti le proprie idee quando tutti ti dicono che è impossibile, che non si può fare, che “non ha senso”. Fra queste storie, c’è quella che verrà narrata al grande pubblico di RAI3 mercoledì 29 dicembre alle 20.20 . con “Va’zapp, vai a zappare”. Giuseppe Savino è un contadino foggiano dal coraggio visionario, che ricerca la bellezza anche estetica di un campo. Condivide i prodotti della sua terra con chi va di persona a coglierli sul suo terreno, sviluppando così un’agricoltura delle relazioni, con un profitto giusto e tanta trasmissione di conoscenza.

Come un bosco possa diventare motore di crescita socio-economica è il racconto di martedì 4 gennaio nel quale, lo spettacolare palcoscenico di “Generazione Bellezza” scritto e condotto da Emilio Casalini, ci porterà a Biccari, sempre nel foggiano, in questo bellissimo borgo dei Monti Dauni. In compagnia del sindaco Gianfilippo Mignogna, il fascino di Biccari fatto di viottoli, chiese, piccole piazze dove si cammina "sopra e sotto", si mescola all'accoglienza di un bosco intriso di sorprese, tutto da scoprire.

GENERAZIONE BELLEZZA PT. IL BOSCO INTORNO MONTE CORNACCHIA, BICCARI (FGGuarda la gallery

Ogni puntata è quindi un esempio replicabile ovunque: mostra agli italiani non solo "cosa" si può fare ma anche "come". Spinge a seguire i propri sogni e soprattutto le proprie aspirazioni, i propri talenti. E rappresenta, anche, un invito a mettersi in viaggio per una vacanza su questi percorsi meno usuali e ricchissimi di bellezza.

“Continuiamo a investire sui Monti Dauni e sulle piccole comunità - ha detto Luca Scandale Direttore Generale di Pugliapromozione - dove la qualità della vita insieme a tradizioni, sapori, cultura e natura, alimentano sempre di più un flusso turistico di chi lascia l’auto e, senza fretta, desidera immergersi in queste realtà e condividerne i valori di resilienza e rinnovata crescita”.

(gelormini@gmail.com)