Vincenzo Suma, il poeta dell'immagine: 'Diario del Sud 2019-2020' a Ceglie M.

"Diario dal sud: 2019 - 2020" è la prima mostra fotografica di Vincenzo Suma. Si tratta di 72 foto in bianco e nero realizzate tra il 2019 e il 2020. La mostra costituisce un vero e proprio "diario fotografico" e ritrae volti, situazioni e avvenimenti di Ceglie Messapica. La mostra aperta da venerdì 3 settembre presso il Maac (Museo archeologico d'arte contemporanea) di Ceglie Messapica, resterà esposta fino al 30 settembre.

IL POETA DELL’IMMAGINE

Non è raro incontrare Vincenzo Suma per le vie del paese con le sue Lumix Ix 100 e la Nikon d 750 appese al collo in cerca di immagini, luoghi e volti da fotografare e di cogliere l’attimo irripetibile da immortalare che non tornerà mai più. Vincenzo è un fotografo di strada e le sue strade, i suoi paesaggi sono quelli dell’antica Kailìa che sembra smarrita in un tempo immutabile ed eterno. In questo senso egli è un poeta dialettale dell’immagine. Il suo orizzonte poetico è racchiuso nel microcosmo di un paese della Bassa Murgia, un’enclave che il tempo non ha scalfito e che perennemente vive nella magia dei suoi riti e nella sua mitopoiesi.

Ormai è un luogo comune affermare che viviamo nella società dell’immagine e siamo immersi in un vorticoso e magmatico flusso di immagini che sommergono la nostra quotidianità e, oggi, chi non appare è destinato all’oblio e all’insignificanza. Ma quest’apparire è qualcosa di effimero che si perde nell’attimo di un like e, il più delle volte, la fotografia dell’era digitale si smarrisce nella banalità e nella svalutazione dell’immagine stessa. Si calcola che ogni due minuti nel mondo si producono tante fotografie quante ne sono state prodotte in tutto l’’800 e il più delle volte, nel tentativo di catturare follower si scade nella banalità. L’etimo della parola deriva da due parole greche che esprimono la sintesi della luce e della scrittura. La fotografia è una “scrittura di luce” e in tal senso vanno lette le foto che Suma ci propone con i suoi bianchi e neri.

Ma la fotografia, nell’occhio e nella sensibilità del fotografo, può diventare una forma d’arte, se solo è capace di considerarla e viverla come un fatto culturale, come una chiave di lettura per interpretare il mondo e il milieu culturale di una comunità. Per far questo occorrono tempi lunghi per sfuggire all’estetica della fretta per cogliere la profondità delle cose e, solo così, la fotografia si può trasformare in arte e poesia. Nelle foto di Vincenzo Suma possiamo rinvenire quello che diceva Henri Cartier Bresson: “ È un’illusione che le foto si facciano con la macchina, si fanno con il cuore, con tutta la testa”. Questo è quello che succede in tanti scatti del Suma. Penso alle sue struggenti immagini del dolore della sofferenza mentale e dell’emarginazione, alle donne senza tempo che sembrano smarrirsi nella calce, nelle luci e nelle ombre dei vicoli di Ceglie Vecchia, agli uomini nelle botteghe artigiane che caratterizzano la funzione metalinguistica e fàtica della sua comunicazione.