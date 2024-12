Vinoway Selection 2025, tre ori alla Cantina pugliese 'Kandèa'

Dalla Terra di Mezzo - terra al confine di tre “province” fra le più rinomate in Italia per la produzione dei Vini di eccellenza del Sud, ovvero il Vulture, il Sannio e l’Irpinia - viene alla luce KANDEA: una linea di prestigiosi vini, espressione e vanto dell’Azienda.





Quella dell’Azienda Agricola F.lli Tullio Cataldo è una storia fatta di visione e passione. La storia di un’azienda che fa del mettersi in gioco ogni giorno la sua missione di vita. Nasce non lontana dalla citta di Candela (Fg), su quella cuspide che si incunea, appunto, nella “Terra di mezzo” fra i territori del Vulture, dell’Irpinia e del Sannio.

Dedita alla produzione dei grandi Vini del Sud Italia, nel rispetto della tradizione e dell’amore per il territorio, l’azienda riversa nella prestigiosa linea KANDEA tutti i propri valori, investendo costantemente in innovazione tecnologica e professionalità delle risorse umane orgogliosa dell’eccellenza delle proprie uve.

Emuli del piglio innovativo della figura ispiratrice di Federico II, la cantina continua a raccogliere premi e riconoscimenti per le sue testimonianze autoctone, segnate e contraddistinte da etichette dalla marcata identità storica e da riferimenti raffinati a radici e territorio.





Tre di esse sono andate a medaglia nella recente edizione di VINOWAY SELECTION 2025:

MEDAGLIA D'ORO

- Anais 2022 con 92/100 (Greco 100%)

- Aragona 2017 con 93/100 (Aglianico 100%)

MEDAGLIA D’ORO CON STELLA

- LANARIO 2021 con 95/100 (Nero di Troia 100%)

L’Azienda valorizza le uve dei propri vigneti, vinificandole direttamente in cantina dopo averle meticolosamente selezionate. L’area di vinificazione ospita serbatoi in acciaio dotati della più moderna tecnologia. E’ tuttavia nella bottaia che si vive il forte legame con la tradizione: ad una temperatura costante e umidità controllata, nel più assoluto silenzio, è possibile “ascoltare” il dolce riposo dei Vini, respirando l’intenso profumo del rovere francese delle barrique, e del legno di Slavonia dei Tonneau.





L’edizione 2025 di Vinoway Selection, evento di punta di Vinoway Italia che ha puntato i riflettori sul panorama vinicolo italiano e internazionale, si è svolta nella suggestiva location di Castello Monaci Resort - Salice Salentino (Le).

Ad aprire la manifestazione è stato il tradizionale Salotto di Vinoway, moderato da Davide Gangi, CEO e Founder di Vinoway Italia s.r.l. Il tema scelto per quest’anno, “L’evoluzione e la produzione del Metodo Classico in molte regioni italiane: necessità o vocazione?”, ha stimolato un dibattito ricco di spunti, coinvolgendo produttori ed esperti del settore.

Subito dopo, gli ospiti hanno avuto la possibilità di immergersi nella VII Vinoway Sparkle, una Masterclass esclusiva dedicata a 10 vini spumanti provenienti da tutta Italia. A seguire un intervento di Paolo Molinas e del Prof. Vincenzo Russo della IULM di Milano che hanno illustrato ai presenti “Che gusto ha il suono del tappo di una bottiglia di vino”.





In serata la “Dinner with the Stars”, ospitata negli eleganti ambienti di Castello Monaci Resort, è stata un vero e proprio tributo all’eccellenza in cui sono stati premiati i Migliori Vini d’Italia e i Migliori Vini per tipologia. Sono stati assegnati i seguenti Premi Speciali:

Miglior Spumante Metodo Classico: Rocche dei Manzoni - Valentino VSQ Brut 2011

Miglior Spumante Metodo Italiano: Andreola - 26° I° Spumante DOCG Valdobbiadene 2023

Miglior Frizzante: Gianni Doglia - Casa di Bianca DOCG Canelli 2023

Miglior Bianco: Lis Neris - Jurosa DOC Friuli Isonzo 2020 e Marisa Cuomo – Fiorduva DOC Costa d’Amalfi 2022

Miglior Rosato: Castello Monaci - Kreos IGT Salento 2023

Miglior Rosso: De’Gaeta - Duecape Rosso DOCG Taurasi 2020 e Giovanni Rosso – Serra DOCG Barolo 2020

Miglior Passito: Donnafugata - Ben Ryé DOC Passito di Pantelleria 2022

Miglior Liquoroso: Tiberi David - Cotto Stravecchio 2013

Miglior Orange: Simone Santoro Wine - Noscia IGT Puglia 2022

Miglior Riserve di Cantina: Cantine due Palme - Selvarossa DOP Salice Salentino Riserva 2008, Casa Sartori - Corte Brà DOC Amarone della Valpolicella Classico 2006 e Tiberi David - Cotto Stravecchio 1978

Vino Novità dell’Anno: Azienda Guido F. Fendi - Marismas Bianco 2023

Cantina dell’Anno: Argiano

Miglior Vino Assoluto: Famiglia Cotarella - Montiano Rosso IGP Lazio 2021





La serata è stata anche l’occasione per premiare le personalità che, con il loro impegno e la loro visione, hanno saputo lasciare un segno nel mondo del vino, sia a livello nazionale che internazionale. Sono stati premiati: Renzo Cotarella - Miglior Enologo Italiano, Alessandro Leoni - Miglior Giovane Enologo Italiano, Davide De Santis - Miglior Agronomo Italiano, Nicola Mazzella - Miglior Vignaiolo Italiano, Barbara Maria Pinna - Premio alla Cultura e alla Ricerca Vitivinicola, Gianluca Sanso - Miglior Sommelier Italiano, Felix Jermann - Miglior Influencer Italiano, Luca Grippo - Miglior Comunicatore Italiano, Alessandro Lodico Miglior Wine Promoter Italiano, Alessio Fortunato - Miglior Wine Promoter Estero, Matteo Zappile - Miglior Ambassador del Vino Italiano, Luciano Ferraro - Miglior Giornalista Enogastronomico Italiano, Elsa Mazzolini - Premio Speciale Partesa for Wine, Nicola Leo - Premio Speciale Sugherificio Molinas, Mauro Confalonieri - Premio Speciale Enartis, Giodo - Premio VinArchitettura & Design, Castello Monaci Resort - Premio Miglior Wine Resort e Michele Tessari - Personaggio dell’Anno.





Il finale della giornata si è concluso con un After Dinner presso i Giardini d’Inverno del Castello, con una selezione di dolci, accompagnati da sigari e distillati, immersi in un’atmosfera rilassata e intima che ha coronato un’esperienza già unica.

Dal 1° Dicembre è stato rilasciato il nuovo aggiornamento dell’App Vinoway Selection, in free download su Android e iOS in cui sono presenti tutte le cantine selezionate da Vinoway con i relativi vini, punteggi e recensioni. Un aspetto distintivo dell’App è la sua proiezione internazionale, con profili aziendali disponibili anche in inglese, rendendoli accessibili a un pubblico globale. Il download dell’App è gratuito, permettendo agli appassionati di scoprire i vini premiati da ogni parte del mondo. Grazie a queste caratteristiche, la Vinoway Selection è diventata una piattaforma di riferimento per buyer e importatori internazionali, con una forte presenza sia a livello nazionale che estero.

