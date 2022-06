Violenza sulle donne, a Ostuni e Novoli l'altra faccia della Puglia

Il regista e sceneggiatore canadese, e premio Oscar, Paul Haggis è stato sottoposto a fermo a Ostuni (Brindisi), con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti di una 30enne inglese.

Paul Haggis 2Guarda la gallery

Da un’agenzia Ansa e in riferimento a quanto comunicato dalla Procura di Brindisi in una nota, il regista avrebbe costretto la giovane donna inglese a subire rapporti sessuali per due giorni a Ostuni, dove avrebbe dovuto partecipare al Festival del Cinema 'Allora Fest', in programma dal 21 al 26 giugno.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna è stata poi accompagnata dal regista all'aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell'alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche.

In aeroporto, la presunta vittima delle violenze è stata assistita dal personale di Aeroporti di Puglia e della polizia di frontiera che, dopo averle prestato le prime cure, l'ha accompagnata negli uffici della squadra mobile. Gli agenti hanno poi portato la donna all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato attivato il "protocollo rosa" per le vittime di violenza.

Successivamente, la presunta vittima ha formalizzato la denuncia. Nel provvedimento di fermo è stato anche richiesto l'incidente probatorio della parte offesa finalizzato a cristallizzare le dichiarazioni rese. Il provvedimento eseguito scaturisce - informa la Procura - da una serrata ed articolata attività di indagine, condotta dalla squadra mobile, che ha raccolto elementi probatori sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria. A quanto si apprende, il regista conosceva da tempo la presunta vittima che, dopo uno degli episodi di violenza, sarebbe stata costretta a farsi medicare.

Paul Haggis, che negli USA sta affrontando una causa civile per denunce simili, ora è ai domiciliari in un albergo di Ostuni (Brindisi), "gravemente indiziato” dice la Procura. Al Festival avrebbe dovuto intervistare alcuni ospiti in arrivo da Hollywood, tra cui Edward Norton, Matt Dillon, Jeremy Irons e Oliver Stone. Ma gli organizzatori della kermesse, dopo il fermo, hanno annunciato di aver "immediatamente provveduto ad eliminare ogni partecipazione del regista dalla manifestazione”.

“Fate accertamenti il prima possibile, sono totalmente innocente”, ha detto il regista canadese, attraverso il suo avvocato Michele Laforgia.

Nelle stesse ore a Novoli (Lecce) una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito Matteo Verdesca, anche lui 38enne, che è stato ritrovato morto: si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nella sua auto.

In casa c'erano i loro due figli, un bimbo di due anni e una bimba di 7. Dopo aver accoltellato la moglie, Verdesca ha chiamato sua madre dicendo "Ho fatto un casino", ed è fuggito. La nonna paterna ha avvisato le Forze dell'Ordine e poi è andata a prendere i due nipotini.

Tragedia Novoli.SalentoGuarda la gallery

La vittima lavorava come commessa in un centro commerciale, il marito lavorava come corriere e ultimamente faceva il giardiniere. Tutta la famiglia era stata vista in piazza, la sera precedente, durante la festività del paese.

"Sono sconvolto, ma anche arrabbiato, demoralizzato: ci impegniamo nelle comunità a sensibilizzare contro la violenza sulle donne e poi, invece, ci ritroviamo giovani donne trucidate in questo barbaro modo", ha commentato il sindaco di Novoli, Marco De Luca.

(gelormini@gmail.com)