VIS URBAN SUITES & SPA da settembre in centro a Bari

La Puglia ancora una volta sulla scena nazionale e internazionale. Un nuovo indirizzo di eleganza e stile fa il suo ingresso a Bari. Aprirà nel mese di settembre 2022 VIS Urban Suites & SPA, un esclusivo boutique hotel con SPA nel centro di Bari, in via Sagarriga Visconti.

In un palazzo d’epoca del 1876, VIS Urban Suites & SPA nasce da un lavoro di recupero architettonico, che combina lo stile Liberty al design contemporaneo. Un progetto di grande respiro, voluto dal sodalizio professionale di due famiglie di imprenditori baresi, Gaia e Giuseppe Cobol e Mariadele e Francesco Casillo.

“Siamo orgogliosi di valorizzare la nostra città, cuore nevralgico di una Puglia in continua espansione – spiegano Mariadele Casillo e Gaia Cobol, che si fanno portavoce del gruppo, rivelando una spiccata leadership al femminile - da qui la scelta di investire nel mondo dell’ospitalità di lusso.”

Il progetto architettonico è stato curato dall’architetto Mauro Lanotte e dai progettisti dello Studio Esseelle Associati, che in passato hanno curato diversi progetti di ospitalità luxury in Italia.

Il boutique hotel VIS Urban Suites & SPA è un gioiello architettonico con le sue 12 camere con SPA e terrazza. Le 12 camere sono veri e propri appartamenti con un’ampia metratura – ben 4 camere dispongono di un dehors esterno e 1 suite ha anche una piscina privata, ricavata nella roccia.

La SPA, grazie al recupero delle antiche cantine del palazzo, avvolge gli ospiti in un’atmosfera ovattata nel pieno centro cittadino, con la sua piscina e le aree per trattamenti. La SPA sarà aperta anche agli ospiti esterni, su appuntamento, e proporrà trattamenti realizzati con prodotti di cosmesi legati al territorio pugliese.

Il boutique hotel prevede una reception aperta fino alle ore 22: in orario notturno gli ospiti avranno un codice per un accesso con domotica. La sala colazioni è pensata come uno spazio aperto anche per gli ospiti esterni.

“Per noi è importante far conoscere il nostro hotel - aggiungono i proprietari - e aprirlo alla città. Bari è una città in costante fermento. VIS Urban Suites & SPA pensa a un ospite contemporaneo, ma anche a chi ama gli indirizzi lifestyle, da scoprire e vivere nella propria città”.

Il rooftop del VIS Urban Suites & SPA, che sarà inaugurato in primavera 2023, sarà la location perfetta per eventi privati ed esclusivi nel centro della città.

Per info: https://visurbansuites.com

