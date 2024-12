Volotea annuncia la rotta Bari-Bordeaux; Puglia e Francia più vicine

A Bari, Volotea si prepara a decollare verso una nuova destinazione internazionale. La compagnia aerea, tra quelle con la più rapida crescita in Europa, annuncia l’apertura di una nuova rotta diretta Bari-Bordeaux, disponibile a partire dal prossimo 31 maggio. Con 2 frequenze alla settimana, il martedì e il sabato, e un’offerta di oltre 15.400 posti, questo nuovo collegamento rafforza il posizionamento di Volotea come player strategico nel mercato dell'aviazione europea, puntando a connettere destinazioni ad alta attrattività culturale, turistica ed economica. Infatti, l’annuncio arriva a poche settimane di distanza dall’avvio di un'altra rotta internazionale che, dal prossimo luglio, collegherà la base operativa di Bari a Cefalonia, in Grecia.





Grazie alla nuova rotta Bari-Bordeaux, i passeggeri pugliesi avranno la possibilità di scoprire una delle città più affascinanti della Francia, famosa per il suo patrimonio enologico, l’architettura storica e una vibrante scena culturale. Allo stesso tempo, i viaggiatori in partenza da Bordeaux potranno approfittare di un accesso diretto alle bellezze del sud Italia, dal mare cristallino alle tradizioni gastronomiche pugliesi.

"Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova rotta che rafforza ulteriormente il nostro impegno verso Bari, una base strategica per il nostro network e via di accesso per alcune delle zone d’Italia più belle e ambite al mondo - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea - con questo nuovo collegamento, e grazie anche alla rotta verso Cefalonia, in vendita da solo qualche settimana, continuiamo a promuovere la connettività e lo sviluppo economico del territorio, generando nuovi flussi turistici internazionali e garantendo nuove opportunità di viaggio tra la Puglia e il resto d’Europa."





“I nostri aeroporti si preparano a una nuova stagione estiva che si preannuncia straordinaria - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - l’annuncio del collegamento su Bordeaux, che segue di pochi giorni quello del volo su Cefalonia, va accolto con grande soddisfazione. Non solo per la bellezza della città francese che i pugliesi sapranno apprezzare, ma soprattutto perché rafforza una direttrice di traffico, quella con la Francia, che in questi ultimi anni è diventata uno dei principali, se non il primo mercato estero per l’industria del turismo pugliese. L’intesa commerciale con Volotea, sempre più solida, la sinergia con la Regione Puglia e la caparbietà del nostro impegno continuano a produrre ottimi risultati: non è un caso che il mese di novembre si sia chiuso con un incremento del 22%, un dato straordinario considerato il periodo”.

Inaugurata a luglio, la base operativa di Bari si prepara a chiudere un 2024 in netta crescita, con una previsione di circa 202.000 passeggeri trasportati (+ 34% vs 2023) su oltre 1.200 voli (+28% vs 2023).

Risultati positivi che si riflettono in un’offerta di viaggio dagli standard elevati, riconosciuta anche da chi ha scelto Volotea per i propri spostamenti aerei: 9 passeggeri baresi su 10 iscritti a Megavolotea - il programma che dà diritto a molteplici, esclusivi servizi e promozioni - consiglierebbe la compagnia a familiari e amici. Inoltre, l'alta qualità del servizio offerto, dal momento dell'acquisto del biglietto fino all'esperienza a bordo, hanno permesso a Volotea di raggiungere fino a novembre un NPS (Net Promoter Score) - l’indicatore di riferimento usato dal settore per misurare la soddisfazione dei clienti – di 46.2 punti tra i clienti Megavolotea a Bari.





Il 2024 di Volotea in Italia - La compagnia aerea prevede di chiudere il 2024 superando circa i 4 milioni di passeggeri nel nostro Paese, il che rappresenterebbe una crescita del 10% rispetto al 2023. I miglioramenti nella connettività e il servizio di qualità hanno permesso a Volotea di raggiungere in Italia, fino a novembre, un NPS di 38.1 punti dall'inizio dell'anno, che sfiora i 49.5 punti tra i clienti Megavolotea. Inoltre, 9 clienti Megavolotea su 10 consiglierebbero la compagnia a familiari e amici.

