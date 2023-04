Volotea, Bari - Firenze con tre frequenze settimanali

Volotea, la compagnia aerea low cost delle piccole e medie città europee, inaugura venerdì 7 aprile, il collegamento esclusivo in partenza da Bari alla volta della sua nuova base di Firenze.

Volotea (1)Guarda la gallery

Il volo sarà disponibile con 3 frequenze settimanali nel periodo di traffico più intenso (ogni lunedì, mercoledì e venerdì). L’offerta complessiva del vettore prevede 31.000 posti in vendita, pari a 200 voli. Firenze e la Toscana diventano così più vicine al capoluogo pugliese, da cui è possibile raggiunge 9 destinazioni, 2 in Italia e 7 all’estero, a bordo della flotta del vettore. Volotea è operativa anche dallo scalo di Brindisi, dove offre collegamenti per decollare alla volta di Cagliari (disponibile dal prossimo 27 maggio) e Nantes (volo inaugurale in calendario per il prossimo 4 maggio).

L’aeroporto di Bari annovera quindi un sempre più ricco ventaglio di voli targati Volotea: il volo per il capoluogo toscano si aggiunge ai classici collegamenti verso Olbia e verso altre sette mete in Grecia e Francia. L’avvio di questa nuova rotta dallo scalo barese riconferma l’impegno della low-cost ad ampliare il numero delle sue destinazioni, per offrire ai passeggeri una scelta sempre più ampia, che permetta di soddisfare le esigenze di ogni passeggero.

Valeria Rebasti VoloteaGuarda la gallery

“Siamo felici di poter finalmente inaugurare il volo Bari - Firenze - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - grazie a questa nuova rotta, la Puglia e la Toscana saranno ancora più unite: i passeggeri in partenza da Bari potranno raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, la 'culla del Rinascimento'. Allo stesso tempo, tutti i fiorentini potranno decollare agevolmente verso il capoluogo pugliese, e approfittare di questa nuova tratta per godere delle bellezze paesaggistiche e delle ghiotte specialità gastronomiche locali”.

Presso lo scalo di Bari sono disponibili 9 rotte, 2 in Italia (Olbia e Firenze – Novità 2023 ), 6 in Grecia (Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante) e 1 in Francia (Lione).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(gelormini@gmail.com)