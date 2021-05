'Wings for life world run' si corre anche a Bari

Domenica 9 maggio, alle ore 13.00, “Corri per chi non può”, la manifestazionepromossa a Bari dal team ZeroBarriere in adesione alla “Wings for Life World Run”, che dal 2014 sostiene in tutto il mondo la ricerca sulla cura per le lesioni al midollo spinale.

La gara ha un format particolare in quanto i partecipanti non hanno una distanza specifica da percorrere, come accade invece nelle generiche competizioni di corsa: dopo mezz’ora dalla partenza, simultanea in tutto il mondo - in Italia sarà, appunto, alle 13.00 di domenica 9 maggio - una macchina virtuale partirà alla “rincorsa” dei partecipanti.

Quindi, a poco apoco, tutti i partecipanti verranno eliminati fino a quando non ne rimarrà solo uno. Per partecipare, a piedi o in carrozzina, è sufficiente andare su ➡️ https://win.gs/332E3anscaricare l’App e attivarla il 9 maggio alle ore 13:00. Tutte le quote d' iscrizione alla “Wings for Life World Run” verranno interamente devolute alla ricerca per curare le lesioni al midollo spinale.

