Women INnovation Speed Dating Forum a Bari con Tracy Roberts-Pounds

Le donne imprenditrici nel settore aerospaziale protagoniste a Bari, nel Teatro Kursaal Santalucia, in occasione del W.IN. Innovation Speed Dating Forum. Si tratta dell’evento sostenuto da Regione Puglia - Dipartimento allo Sviluppo economico, ARTI, Missione degli Stati Uniti in Italia, il venture builder Materias, Academy of women entrepreneurs Academy for Women Entrepreneurs (AWE), Fondazione Nazionale per l'Innovazione Tecnologica COTEC.





L’obiettivo è rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nel Sud Italia, creando un ponte con gli Stati Uniti. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Future4Puglia” del Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Ricerca e Relazioni internazionali di Regione Puglia e dell’ARTI. Strutturato come un evento di open innovation, il forum è basato su un format unico di speed dating incentrato sulla promozione di diversità, equità, inclusione e leadership tra le donne nel settore aerospaziale. All’evento ha preso parte la Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds.

“Oggi stiamo presentando un progetto che è stato realizzato anche grazie al sostegno degli Stati Uniti d'America con il Consolato generale di Napoli - ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - attraverso personalità che hanno promosso l'individuazione di una serie di startup, tutte femminili, legate all'aerospazio. Un momento di grande interesse per tutti noi".

"Mi auguro che la legge italiana sullo spazio innanzitutto individui chiaramente Grottaglie-Taranto come spazioporto nazionale; in secondo luogo assegni il controllo sull'attività aerospaziale al soggetto che ha maggiori responsabilità e competenze sull'insieme dei voli nel nostro Paese, cioè l'ENAC. E soprattutto la legge consenta poi all'Agenzia Spaziale Italiana di essere il luogo della progettazione strategica di tutte le attività spaziali dal punto di vista industriale, della ricerca e della formazione”.

“Questa iniziativa riflette molti dei pilastri della relazione bilaterale tra Stati Uniti e Italia – ha dichiarato parte la Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds - il supporto all’innovazione, alla ricerca, all’imprenditoria femminile e la collaborazione in settori strategici come quello aerospaziale. La creazione di un ecosistema collaborativo pubblico-privato e una partnership tra istituzioni locali e internazionali rappresentano un modello ideale per generare un impatto concreto".

"La collaborazione economica tra Stati Uniti e Italia non è mai stata così solida. Nel 2023, gli investimenti bilaterali hanno superato i 78 miliardi di dollari, sostenendo centinaia di migliaia di posti di lavoro su entrambe le sponde dell’Atlantico. L’Italia, grazie al suo straordinario know-how tecnologico e alla qualità della ricerca, si conferma un partner di riferimento per gli Stati Uniti. Un esempio è rappresentato anche dalla Puglia, che ospita aziende americane già integrate nel suo straordinario comparto aerospaziale".

"L’annuncio del nuovo volo diretto Bari-New York da parte di Neos e della Regione Puglia è un ulteriore passo significativo per rafforzare le partnership commerciali e creare nuove opportunità di crescita per le nostre economie”.

“Si tratta di un’occasione importante per raccogliere spunti, idee, innovazioni - ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - dando voce a chi, solo per essere minoranza numerica in alcuni settori, voce non ne ha abbastanza. E di buone idee che provengono dall’imprenditoria femminile in questi anni nei vari settori, anche in quello aerospaziale, ne abbiamo avute in Puglia, sostenute anche dalle nostre misure regionali".

"Generare competenze attrarre investimenti rafforzare connessioni nazionali e internazionali come in questo caso con gli Stati Uniti in un settore strategico come l’aerospazio è per noi centrale giacché si tratta di un settore che conta circa 8mila addetti. La legge sullo spazio su cui finalmente l’Italia sta lavorando, le nostre nuove misure per la programmazione in corso e l’importante investimento sullo spazioporto di Grottaglie in cui abbiamo molto creduto ci dicono che questa è la strada giusta da seguire”.





“Oggi abbiamo avuto uno spaccato importante sulle idee che riguardano l’aerospazio - ha sottolineato nel suo intervento la direttora del Dipartimento regionale allo Sviluppo economico, Gianna Elisa Berlingerio - alcune delle quali anche con un accento pugliese. E siamo felicissimi del fatto che questo territorio, anche grazie al Dipartimento di Stato americano con il suo Consolato generale a Napoli, possa essere attrattivo nei confronti di idee imprenditoriali che vengono anche dall'esterno".

"La Puglia ha un sistema di supporto alle nuove iniziative d’impresa piuttosto vario che va dal bando NIDI, misura generalista dedicata alle nuove iniziative d'impresa, con una linea espressamente focalizzata sul mondo dell’imprenditoria femminile e voluta fortemente dall'assessore Delli Noci, passando per Tecno NIDI, che ha un carattere tecnologico preponderante, fino all'ultimo nato, il Fondo di Equity, che ci consentirà, insieme ad altri fondi italiani selezionati da una call pubblica, di co-investire in una serie di startup in settori vari, fra cui l'aerospazio, che nella strategia di specializzazione intelligente della Regione Puglia assume un ruolo molto rilevante”.





"Il W.IN Innovation Speed Dating Forum è un progetto di Valentina Battista, unica italiana del Sud Italia a ricevere il prestigioso International Visitor Leadership Program (IVLP) Impact Award 2024 conferito dal Bureau of Educational and Cultural Affairs del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e implementato dal Meridian International Center: “Oggi è una giornata speciale e per questo ringrazio la Console generale degli Usa a Napoli con tutto lo staff, per essere qui e per avermi sostenuto".

"E ringrazio il presidente Emiliano per aver accolto il nostro invito. Voglio ringraziare anche le donne e le investors, le women leaders e le studentesse. Programmi come W.IN mi hanno dato l’opportunità di incontrare persone come professionisti e imprenditrici e consentito di portare la nostra bellissima Puglia anche all’estero - ha ribadito Battista - con programmi unici, che ci hanno consentito di mettere in rete esperienze e competenze. Grazie per il legame che stiamo costruendo con gli Sati Uniti”.

Tre le figure donne imprenditrici protagonista dei talk pomeridiani: Chiara Pertosa, CEO Sitael Spa, società pugliese di Mola di Bari con diversi sedi in tutta Italia, e vincitrice dell’EY Entrepreneur of The Year Awar; Rachel Des Rochers, imprenditrice seriale e fondatrice di Power to Pursue, e Cristina Leone, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA).

In serata sono state premiate le tre migliori proposte presentate dalle startup candidate alla competizione tra startup innovative femminili in ambito aerospazio di W.IN. - Women INnovation Speed Dating Forum. Si tratta di

Astradyne, Titan4 e B-Me, rispettivamente con primo, secondo e terzo posto, alle quali è stata altresì conferito il riconoscimento speciale e l'opportunità di partecipare a sessioni di mentoring con leader e investitori italiani e americani.





Le nove le imprese innovative selezionate che si sono sfidate davanti ad una giuria di esperti del settore sono:

- Astradyne - www.astradyne.space

- B-ME Biobased Materials for Energy - B-ME: Bio-based Materials for Energy | Promo-TT Instrument

- Flying DEMon - https://flyingdemon.it/

- G2Q Computing - www.g2qcomputing.com

- IZZ2IZZ - https://izz2izz.it/

- MILL-TURN TECHNOLOGIES - www.millturntechnologies.it

- SpaceVerse - www.space2earth.it

- Titan4 - www.titan4.it

- WOMAT

La premiazione è avvenuta alla presenza della Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, che conferirà un riconoscimento speciale.

W.IN ha ricevuto il patrocinio da: ENAC, DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale, CTA, Aeroporti di Puglia, City of BOSTON, AmCham - Camera di Commercio Americana in Italia, Balab, Binp - Boosting Innovation in Poliba, WIA-Europe Rome, Tecnopolis, Donne 4.0.

