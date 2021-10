Xylella, a Locorotondo il CNR presenta il progetto Biovexo

In programma giovedì 28 ottobre alle ore 15 nella sede del CRSFA - Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo (Via Cisternino, 281) la conferenza stampa di presentazione delle applicazioni e dei risultati in Puglia del progetto Biovexo.

Il progetto, attivo dal 2020 con il finanziamento europeo del Bio Based Industries Joint Undertaking, mira a contrastare il batterio della Xylella con una sperimentazione curativa e preventiva parallela tra la Puglia e la Spagna di bioformulati per gli olivi, ed è realizzato in collaborazione con l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

All’incontro parteciperanno:

• Donato Pentassuglia – Assessore Agricoltura Regione Puglia

• Stephen Webb – Coordinatore Progetto Biovexo

• Pasquale Saldarelli - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – CNR

• Enza Dongiovanni - CRSFA 'Basile Caramia'

• Giovanni Melcarne - Presidente del Consorzio Dop “Terra d’Otranto”

• Carmela Riccardi - Archifarmer, Azienda Agricola Olere

