Xylella, FdI Puglia la prossima settimana incontra il ministro Lollobrigida

Nota congiunta dei consiglieri regionali del Gruppo di Fratelli d’Italia.

“Non se ne parla più come, invece, si dovrebbe, ma la xylella fastidiosa avanza inesorabilmente, anche se molto lentamente. Agli inizi di luglio la presenza del batterio è stata registrata ad Alberobello, ma nel Barese si segnalano ulivi malati a Triggiano, Putignano e Castellana Grotte. Segno che il batterio sta salendo verso il Nord della Regione, mentre nel Salento (non va dimenticato) che ha contagiato oltre 21 milioni di piante, con oltre ottomila km quadrati di territorio infettato, vale a dire il 40% della Regione Puglia".

"Il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia non intende girare lo sguardo dall’altra parte per questo la prossima settimana sarà a Roma per incontrare il ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per discutere insieme quali politiche attuare a livello nazionale e regionale per poter contrastare l’avanzare della xylella”.

