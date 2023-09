ZES Adriatica, LIDL investe 40 milioni di € per 100 nuovi posti di lavoro

Un’altra multinazionale investe nell’area della ZES Adriatica. Questa volta è stato il colosso tedesco della Lidl ad aver ottenuto, lo scorso sabato, dal Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica, Manlio Guadagnuolo, l’Autorizzazione Unica per la costruzione di un polo logistico da 40 milioni di euro, che favorirà la creazione di 100 nuovi posti di lavoro.

LIDL merciGuarda la gallery

Tale progetto di logistica aziendale vedrà la realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci destinate alle filiali della Lidl in Italia e avrà una superficie coperta di circa 24.000 mq. Inoltre, sarà migliorata la viabilità della zona e realizzata un’area adibita a parcheggi di circa 18.000 mq. La parte rimanente, di circa 38.000 metri quadrati, sarà destinata al verde pubblico, preservando intatta la vegetazione già esistente. In tal modo, il polo logistico di Molfetta avrà un ruolo sempre più importante e determinante nella mappa Lidl degli 11 centri logistici in Italia.

L’opificio ricade solo in parte nella perimetrazione della ZES Adriatica, nel territorio dell’ASI agglomerato di Molfetta.

Pertanto, per poter svolgere l’intera procedura utilizzando le semplificazioni amministrative previste per la ZES, si è resa necessaria la sottoscrizione di un accordo procedimentale tra il Commissario Guadagnuolo e il Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini.

Si è trattato di un procedimento complesso, anche in variante urbanistica, per il quale tali semplificazioni hanno consentito di ridurre al massimo i tempi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, con grande soddisfazione da parte del Commissario della ZES, del Sindaco di Molfetta e della Lidl.

Guadagnuolo Commissario ZESGuarda la gallery

“Con grande orgoglio accogliamo l’investimento della Lidl, la quarta multinazionale che ha deciso di investire nell’ambito della ZES Adriatica", ha dichiarato Manlio Guadagnuolo, "L’assistenza continua nei confronti delle imprese e la sempre proficua collaborazione istituzionale con tutti gli Enti interessati dal procedimento di Autorizzazione Unica, dimostrano sempre più, con concretezza, la validità dello strumento della ZES e l’avvenuta nascita della burocrazia amica delle imprese, in un’ottica di sviluppo economico e occupazionale sostenibile del territorio”.

“L'impegno di questi anni nella realizzazione delle grandi infrastrutture portuali e della logistica, i lavori per la sicurezza del territorio e gli sforzi per la sicurezza delle aziende e le positive relazioni istituzionali e sociali - ha commentato il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini - stanno portando i primi grandi frutti. La Lidl Italia investe a Molfetta e su Molfetta. Ne abbiamo favorito l'insediamento e chiediamo attenzione al territorio, alle sue risorse umane e alla loro formazione. La Città, per tramite del suo Consiglio Comunale, ha creduto e ha investito nella ZES e nelle sue grandi potenzialità”.

Massimiliano Silvestri, Presidente Lidl Italia: “Il rilascio dell’Autorizzazione Unica è un passaggio cruciale per la realizzazione dell’ampliamento della nostra piattaforma logistica di Molfetta, che passerà dagli attuali 35.000 mq a 60.000 mq con conseguente ricaduta occupazionale positiva in termini di nuove assunzioni. Un chiaro segnale di continuità nei confronti di un territorio sul quale continuiamo ad investire”.

(gelormini@gmail.com)