ZES-AICE 2024, l’incontro per la conferenza mondiale di Bari

Presso il palazzo di presidenza della Regione Puglia, si è tenuto l’incontro conoscitivo per l’organizzazione dell’Annual International Conference Exhibition 2024 (AICE) della World Free Zones Organization, che si terrà a Bari dal 19 al 21 giugno 2024.

Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della World Free Zones Organization Mohammed Al Zarooni, il commissario della ZES Adriatica Puglia-Molise Manlio Guadagnuolo, il vicepresidente e assessore al Bilancio della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il vicesindaco e assessore alla Trasformazione e Digitale e ai Servizi Civici del Comune di Bari Eugenio Di Sciascio e il presidente di Confindustria Bari-BAT Sergio Fontana.

AICE è la conferenza mondiale che riunisce le circa 5000 Zone Economiche Speciali (ZES) e le 2260 Zone Franche di oltre 140 Paesi e rappresenta un tavolo strategico per il confronto tra autorità politiche e istituzionali, investitori, CEO di importanti multinazionali, esperti del settore e attori economici e sociali di livello globale.

“L’evento che si realizzerà a Bari il prossimo anno - ha detto il commissario della ZES Adriatica Puglia-Molise Manlio Guadagnuolo - sarà l’occasione per fare matching tra i grandi investitori globali e il Mezzogiorno d’Italia. L’evento avrà un sapore particolare perché si svolgerà a margine dei lavori del G7, che si terrà in Puglia proprio in quel periodo. Non ci faremo sfuggire l’occasione di mostrare ai più importanti players globali l’ospitalità e l’attrattività dei nostri territori.”

“Abbiamo accolto con grande favore la notizia dell’aggiudicazione dell’AICE da parte della Puglia e di Bari - ha detto il vicepresidente e assessore al Bilancio della Regione Puglia Raffaele Piemontese – questa occasione rappresenta per noi la possibilità di capitalizzare il lavoro e gli investimenti che i governi regionali pugliesi hanno realizzato negli ultimi venticinque anni per rendere la Puglia una regione più bella, moderna e attrattiva. Faremo in modo che questo lavoro possa proseguire anche in futuro e sfrutteremo le possibilità offerte dalle vetrine del G7 e di AICE. Siamo grati al presidente Al Zarooni per aver scelto la Puglia.”

“Questa parte dell’Italia - ha commentato il presidente della Regione Molise Francesco Roberti – saprà fare la differenza, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. La vicinanza del mar Adriatico, questo mare che unisce, ci proietta in una dimensione di dialogo con l’Oriente e ci permetterà di mettere in campo idee di sviluppo per l’intera area mediterranea.”

Il presidente della World Free Zones Organization Mohammed Al Zarooni ha infine dichiarato che “La scelta di organizzare in Italia l’edizione 2024 di AICE viene dalla convinzione che in questo Paese ci possa essere grande spazio di confronto intorno ai temi delle ZES e delle Zone Franche. Vogliamo che la conferenza annuale in Puglia marchi una differenza qualitativa rispetto tutto quello che AICE ha fatto fino ad ora. AICE, infatti, sta attraversando un tempo di cambiamenti ed è decisa a migliorare e rendere proattivo il proprio approccio. Alle istituzioni nazionali e locali voglio assicurare che daremo tutto il nostro supporto per la realizzazione della migliore conferenza della nostra storia”.

