Zuccero a Taranto e Blanco a Polignano: i vip conquistati dalla Puglia

La Puglia continua ad attrarre il mondo dello spettacolo e ad essere meta di pellegrinaggi musicali di livello assoluto. E mentre Taranto si prepara alla grande kermesse del Medimex, che poi approderà nel capoluogo pugliese, a Bari, a sorpresa nella Cattedrale della Città dei Due Mari le note d'organo e gli accordi tipici sono quelli di Zucchero Fornaciari, in visita a Taranto all’indomani del concerto per i 60 anni delle Cantine di San Marzano.

Accolto da Don Emanuele il parroco della Cattedrale di San Cataldo e affidato alla guida di Luca Adamo, dopo la visita alla cripta, Zucchero si è soffermato nel maestoso Cappellone, ricco di marmi policromi, contemplando in religioso silenzio l’affresco della cupola raffigurante “La Gloria di San Cataldo” realizzata da Paolo De Matteis. Il cantante quindi ha manifestato il desiderio di salire in cantoria, per tentare qualche accordo all’organo settecentesco, dove un tempo si esercitava il grande Giovanni Paisiello prima di partire per Napoli.

(gelormini@gmail.com)