76enne trovato morto nel suo appartamento: Non dava notizie di sé da giorni

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, in zona Eur.

I pompieri sono stati allertati da un parente, che non aveva più sue notizie da circa dieci giorni e, accompagnati dagli agenti del commissariato Esposizione, hanno forzato la serratura della porta di casa.

Il corpo dell’uomo era in terra, sul pavimento dell’ingresso. Anche i vicini hanno confermato di non aver sentito rumori per giorni ma nessuno si era allarmato perché il pensionato non era solito uscire molto, forse anche a causa dei contagi.

Per il momento non sono emersi segni di violenza sul corpo del deceduto, sono in corso ulteriori indagini per stabilire tempistiche e causa della morte.