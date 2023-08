A Ostia un regalo di ferragosto dal mare: un gruppo di delfini regala lo show

Un gruppo di delfini a Ostia. Nel giorno di ferragosto i cetacei hanno voluto regalare emozioni ai bagnanti saltando in acqua e facendo acrobazie mozzafiato. La notizia dell'avvistamento è stata data da Canale 10, l'emittente locale che si occupa del Litorale.

Colazione a Tor Paterno

Il primo avvistamento è avvenuto alle 8,30 del mattino di ferragosto: un gruppo di almeno 20 esemplari di delfini a largo dalla costa di Ostia. I cetacei, come nella miglior tradizione del Ferragosto romano, sono partiti presto alla volta del mare a largo di Pratica di Mare, per dirigersi e fare una vera e propria gita di famiglia con ricca colazione nell’Area Marina protetta delle Secche di Tor Paterno, e proseguire con una serie di volteggi giocosi a largo di Ostia.

L'avvistamento dei sub

“Ero in direzione delle Secche di Tor Paterno per l’uscita consueta che in estate facciamo sempre la mattina presto, per immergerci con il gruppo, quando ecco fare capolino dall’acqua un primo gruppo di delfini. Una grande emozione ritrovata – spiega a Canale 10 Sabrina Macchioni, del Tor Paterno Blue Marlin Diving Porto di Roma – perché da diverso tempo non riuscivamo più ad incontrarli”. Secondo la subacquea che ne ha filmato i volteggi, saranno stati almeno 20 esemplari.