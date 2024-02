A volte ritornano: Rocca "arruola" alla Regione Lazio il 72enne Silvano Moffa

A settantadue anni, dei quali oltre due terzi passati in politica, l’esponente di centrodestra ed ex pupillo di Pino Rauti, Silvano Moffa, è stato nominato dal governatore del Lazio, Francesco Rocca, suo consigliere politico.

Una sorta di "balia" che dovrà aiutare il Governatore ad evitare scivoloni. La politica è un mestiere e Rocca ha più una vocazione da manager, poco avvezzo alle vicissitudini politicher: per questo si è affidato a un vecchio volpone della destra romana. Moffa, infatti, ha semrpe avuto grandi capacità di interazione politica.

Primo bilancio dell'anno di mandato

Ma la scelta di arruolare Moffa è dattata anche da un bilancio che, al primo giro di boa dell'anno di governo, vede Rocca non proprio come uno stratega. Una comunicazione di profilo tutt'altro che elevato, più mirata a nascondere e difendere piuttosto che affrontare e attaccare. Non è un caso infatti che negli ultimi mesi proprio i vertici della comunicazione del Presidente abbiamo "strigliato" gli staff dei vari assessori per portare più notizie da diffondere. Tradotto: "Andiamo sui giornali solo per gli scandali (vedi caso De Santis)".

Un valido aiuto

Durante la campagna elettorale, l’ex presidente della Provincia di Roma era una presenza fissa in via Merulana, quartier generale dell’attuale presidente della Regione e la sua parola ha pesato molto nella stessa formazione delle liste. Quando Rocca si è insediato in via Colombo e ha iniziato a nominare collaboratori, tanto tra i trombati della destra quanto tra i suoi fedelissimi della Croce Rossa, di Moffa non si è particolarmente preoccupato. Ora Rocca si è ricordato anche di lui. Il governatore non è un politico di professione e spesso per lui spuntano problemi anche con il partito che l’ha voluto alla guida del Lazio, FdI. Ecco dunque che ha scelto Moffa come suo consigliere politico, magari per evitare qualche altro scivolone.

Operazione a costo zero

Nessuno gridi al poltronificio: a differenza di tanti altri incarichi Moffa sarà assunto a costo zero, a titolo gratuito per un anno. Per lui solo un rimborso spesa e il pranzo pagato.

(F. Pas.)