AAA posto fisso in Vaticano: il Papa a caccia di nuovi dipendenti e impiegati

Un posto fisso a San Pietro. Il Vaticano assume. Le posizioni sono state annunciate dalla Segreteria per l'Economia della Santa Sede, uno degli enti responsabili della supervisione e vigilanza in ambito amministrativo, economico e finanziario sulle istituzioni curiali, gli uffici e le entità associate alla Santa Sede.

Si tratta di opportunità di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di un anno, ma rinnovabile, destinati a diplomati e laureati.

I posti a disposizione

- Addetto ufficio acquisiti - Per candidarsi bisogna essere in possesso di una laurea in discipline economiche e/o giuridiche e con esperienza di almeno 2-3 anni nell’ambito degli acquisti presso grandi società.

- Operatore audio/video specializzato in tecnica del suono - Per questa posizione serve una laurea in Ingegneria del Suono o equivalente e almeno avere almeno 5 anni di esperienza nella mansione.

- Primo tecnico impianti/chief systems engineer - Per candidarsi è necessaria una laurea specialistica in Ingegneria Meccanica, Elettronica o Edile e l’iscrizione all’Albo lettera A civile/industriale.

-Tecnico di trasmissioni Radio/Televisive - Anche per questa posizione occorre essere in possesso della laurea o del diploma di tecnico specializzato in trasmissioni radio/televisive.

-Redattore di Madrelingua Lingua Rumena presso Media Vaticano - Per questa posizione serve il diploma o la laurea con formazione giornalistica.

- Junior Auditor e Senior Auditor in Ambito Finanziario e Immobiliare - Per la prima è necessaria una laurea specialistica in discipline economiche e un’esperienza di almeno 2 anni in revisione contabile. Per candidarsi alla posizione senior, oltre alla laurea specialistica in discipline economiche serve anche un’esperienza di almeno 5 anni in revisione contabile o controllo interno.

- Responsabile Compliance del settore finanziario e/o Immobiliare con laurea ed esperienza di almeno 5 anni nella specifica mansione.

- Risk manager operante in ambito finanziario e immobiliare - È necessaria la laurea e un’esperienza di almeno 5 anni nella specifica mansione, con capacità nell’utilizzo degli strumenti informatici di reporting.

Come candidarsi

Nel caso in cui si abbiano i requisiti, si può inviare la candidatura dopo aver consultato il sito della Santa Sede. Per farlo si dovrà compilare il form online, allegando il proprio curriculum vitae e inserendo tutte le informazioni richieste sulle proprie competenze, preferenze ed esperienze formative. La candidatura sarà presa in considerazione solo se ricevuta attraverso la compilazione del form on line. A quel punto non resterà che attendere una risposta dalla Santa Sede.