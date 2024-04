Achab, gli occhi di Argo sul carcere: la rivista di Nando e Giuliana Vitali

A dieci anni dalla sua nascita, la redazione della rivista letteraria “Achab” annuncia la pubblicazione del nuovo volume dal titolo “Achab. Gli occhi di Argo|sul carcere” a cura di Nando Vitali e Giuliana Vitali.

Questo ricco capitolo della rivista nasce in collaborazione con la casa editrice indipendente “Kulturjam Edizioni” diretta da Sira De Vanna.

La rivista

Con gli autorevoli contributi di artisti engagé emergenti e affermati, “Achab. Gli occhi di Argo sul carcere” esplora il tema complesso delle carceri in Italia e nel mondo – come in Turchia, in Africa per esempio – attraverso saggi, racconti, reportage, poesie, cinema, graphic novel, illustrazioni offrendo al lettore diverse prospettive e sguardi quasi a ricordare il mitologico guardiano Argo dai cento occhi. Ma la reclusione, la prigionia non è solo luogo fisico ma anche frammentata situazione esistenziale tra lotta e smarrimento nello spazio e nel tempo.

Le collaborazioni

Tra le collaborazioni – come Erri De Luca, Susanna Marietti, Filippo La Porta, Matteo Giusti, Giyasettin Şehir, Simona Maggiorelli, l’Associazione “Artisti Dentro” e tante altre – è presente un prezioso scritto inedito di Charles Simić, scomparso un anno fa, tradotto da Paolo Febbraro.

Il decennale

Nel suo decennale, la rivista letteraria illustrata Achab continua così il suo impegno sociale, letterario e culturale promuovendo la riflessione e il dibattito tra i lettori attraverso incontri ed eventi sul territorio nazionale. Il volume sarà disponibile dal 2 febbraio 2024 in libreria e negli store on-line.

I contributi

Nando Vitali; Charles Simić; Filippo La Porta; Paolo Febbraro; Susanna Ronconi; Sandro Padula; Simona Maggiorelli; Giuliana Vitali; Erri De Luca; Alexandro Sabetti; Matteo Giusti; Giyasettin Șehir; A.C. Whistle; Stefano Iucci; Silvio Perrella; Pietro Scarnera; Emilia Santoro; Andrea Carraro; Danilo Prefumo alias Maksim; Ilarionovič Kropotkin; Tina Paliotti; Elena Bibolotti. Illustrazioni a cura dell’associazione “Artisti dentro” e “Senzarumore”. Grafica: Serena Aragona.