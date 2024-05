Addio a Guya Sospisio, il suo un “salotto” da regina. Celebri le feste romane

Roma saluta Guya Sospisio, morta la notte scorsa a 76 anni.

“Roma aveva un’amica, ed era Guya Sospisio”, scrive su Formiche il fotografo della notte mondana di Roma, Umberto Pizzi, e lo dice con il dispiacere di chi ha perso un’amica e la vuole ricordare nel modo più sincero possibile

Racconta di lei Umberto Pizzi

“Guya non era di quelle signore salottiere con la puzza sotto il naso. Era un’amica di tutti, la quale in occasioni particolari, come il suo compleanno o quello del marito, faceva feste e raccoglieva tutti gli amici”. La particolarità era però che quegli amici appartenevano al mondo della politica o dell’imprenditoria, così come gli ambasciatori dei Paesi più importanti di sede a Roma. “Gustavano i vini del marito Ricky, i banchetti sempre molto gustosi. E poi si ballava, e la gente si divertiva”.