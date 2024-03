Aeroporto di Fiumicino, va in scena la ballata di Bella Ciao: il VIDEO

Una suonata con tastiere e chitarra sulle note di Bella Ciao nell'aeroporto di Fiumicino. L'insolito concerto partigiano è andato in scena questa mattina, 22 marzo, nello scalo romano.

Tra applausi e cori lo show è finito sui social

Un piccolo concerto a cui si sono uniti anche molti ragazzi e ragazze in transitpo al Leonardo da Vinci. A dar vita alla ballata partigiana gli studenti dell'Istituto Superiore Quintino Cataudella di Scicli di ritorno in Sicilia dopo la gita a Roma. I ragazzi non sono nuovi a certe iniziative come non sono nuovi a una vena di protesta contro le cose che non vanno nel mondo della scuola.

Le proteste

I ragazzi del liceo ragusano, infatti, sono venuti alla ribalta delle cronache per la loro protesta di massa per ottenere i riscaldamenti in classe dopo mesi di guasti e lezioni al gelo.