Aggredisce e minaccia di morte la madre, arrestato 50enne a Roma

Prima le botte da orbi e una sedia addosso, poi la minaccia sul balcone: “Ti butto di sotto”.

L'incubo della signora per un debito inventato. È successo a Colleferro, dove un 50enne si è scagliato contro la madre mentre con la pretesa di ricevere almeno il doppio di un debito inventato di 400 euro.

Le urla e lo choc dell'anziana

Calci e pugni, una sedia tirata addosso alla madre e poi la minaccia di gettarla dal balcone per avere i soldi. Sono state le urla di terrore a richiamare l'attenzione di un cittadino che ha chiamato i carabinieri. Gli agenti sono intervenuti sul posto e l'uomo ha posto resistenza mentre tentavano di entrare nell'appartamento, che è stato aperto grazie a un familiare che è arrivato con le chiavi. Evitato quindi l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta, il 50enne è stato immobilizzato grazie allo spray al peperoncino e l'anziana è stata trovata sotto choc con forti dolori e ferite in tutto il corpo.