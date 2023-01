Aggredisce e tenta di rapinare una 24enne: arrestato un romeno di 25 anni

Un uomo ha aggredito una 24enne, colpendola con calci e pugni. Dopodiché ha tentato di rapinarla. L'uomo è stato arrestato poco dopo dai Carabinieri, grazie alla collaborazione della vittima e dei testimoni. Si tratta di un romeno di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. Le urla della ragazza hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti e hanno messo in fuga il rapinatore. Poco dopo sono arrivati Carabinieri della Compagnia di Cinecittà che raccogliendo le testimonianze della vittima e dei passanti, sono riusciti a trovare e rintracciare il colpevole. Il 25enne è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina e lesioni. Il gip non ha convalidato l'arresto, perché mancava il presupposto della flagranze, visto che i Carabinieri sono stati allertati un'ora dopo il fatto. Tuttavia il gip ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere, perché c'è rischio di reiterazione del reato.

La vittima è stata trasportata all'ospedale Tor Vergata, venendo poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.