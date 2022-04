Aggressione alla Russia: vernice contro l'ambasciata a Roma. Protesta formale

L'ambasciata russa a Roma è stata oggetto di un atto vandalico: un uomo ha sporcato tutto l'ingresso con della vernice.

L'aggressione è avvenuta alle 6.20 della mattina dell'11 aprile ed il suo autore, un cittadino ucraino è stato fermato subito e non ha tentato la fuga. A bloccare gli atti vandalici sono stati i soldati dell’esercito italiano dei granatieri di Sardegna, che si trovavano in presidio fisso nell’ambito dell’operazione strade sicure in via Gaeta.

Una nota della Federazione russa in Italia, ha raggiunto immediatamente il Ministero degli Affari Esteri in cui è stato richiesto un rafforzamento delle misure di sicurezza nonchè l'apertura di un'indagine sul caso.