Agguato ad Acilia: esce di casa all'alba, un uomo freddato a colpi di pistola

Omicidio ad Acilia, periferia di Roma. Un uomo e stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre usciva dal suo appartamento al civico numero 5 di via Alberto Galli.

Un agguato in piena regola che non ha lasciato scampo alla vittima. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso. Tra le ipotesi che ad aspettarlo ci fossero uno o più killer.