Ai Castelli Romani i migliori vini d'Italia: Borgo DiVino torna a Nemi

La manifestazione dedicata alle eccellenze dell'enologia torna a Nemi. Ai Castelli Romani si alzano i calici dal 9 all'11 settembre.

Nel cuore dei Castelli Romani torna l'evento, ormai all'ottava edizione, di Borgo DiVino, una tre giorni dedicata ai vini di maggior qualità della zona e non. Da venerdì 9 fino a domenica 11 settembre, il centro della città che ha dato vita all'evento ormai di portata nazionale, sarà allestito con stand enologici e un percorso dedicato alla degustazione.

Il programma

Nella splendida location che da Terrazza Byron giunge fino a Palazzo Ruspoli e alla Terrazza degli Innamorati, i visitatori potranno scegliere tra più di 100 etichette prodotte da oltre 30 cantine. Oltre ai vini tradizionali dei Castelli Romani e del Lazio (Castelli Romani, Cesanese del Piglio, Malvasia, Moscato di Terracina e tanti altri), saranno presenti anche bottiglie provenienti da altre regioni come Piemonte, Veneto, Marche e Abruzzo. La storia e l'origine dei vini sarà esposta nei circa 20 pannelli dedicati, distribuiti per tutto il percorso panoramico. L'ottava edizione presenterà anche delle novità nell'orario: venerdì 9 dalle 18 alle 24, sabato 10 dalle 12 alle 24 e domenica 11 settembre dalle 12 alle 23. Il voucher per la degustazione dei vini sarà disponibile per l'acquisto sia sul posto che online e prevederà otto degustazioni a scelta del visitatore al prezzo di 15 euro.

Non solo vino: presenti anche i piatti di Chef Fabio

Se il vino è certamente il protagonista principale della tre giorni, il suo accompagnamento non sarà da meno. Con la partecipazione del famosissimo Chef Fabio, novità principale di quest'anno, i piatti che affiancheranno i calici vedranno anche i suoi ravioli e risotto alla crema di scampi e la fettuccina alla Pescatora. Una degustazione completa che si aggiunge a quelle tradizionali e che avrà il costo di 10 euro su prenotazione.

L'orgoglio del sindaco, “Siamo la casa di una magnifica manifestazione”

“Sento questo evento anche mio, e ospitarlo per l’ottavo anno consecutivo è la dimostrazione che siamo stati degli apripista per una manifestazione che oggi ha raggiunto i borghi più belli d’Italia”, dichiara Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. “Insieme a Valica, Ecce Italia e all’Associazione I Borghi più belli d’Italia portiamo il cuore pulsante e romantico dei Castelli Romani sulla scena nazionale, e lo facciamo con la consapevolezza che Borgo DiVino è stata un’intuizione geniale della quale siamo felici di essere la prima casa, anche ora che si candida a toccare tutte le regioni d’Italia”.

Fiorello Primi, “Rilanciamo il turismo enogastronomico”

Sulla portata dell'evento nel cuore dei Castelli Romani, è intervenuto anche il presidente dell'Associazione “I Borghi più belli d'Italia”, Fiorello Primi: “Borgo diVino è una delle manifestazioni nazionali più importanti che l’Associazione, grazie all’apporto organizzativo di Valica, promuove per rilanciare il turismo enogastronomico, settore importante per la ripresa post Covid – ha detto Fiorini -. Le produzioni agricole, quella del vino soprattutto, rappresentano un elemento fondamentale per la tutela del paesaggio e dell’ambiente e per garantire un futuro alle comunità che vivono nei Borghi. La valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole è parte integrante della missione dell’Associazione, che si prefigge lo scopo di mantenere e valorizzare il grande patrimonio di tradizioni, cultura e arte di cui le comunità borghigiane e dei territori circostanti sono gelose custodi”.

Cotichini, “Nel 2023 saremo in tutta Italia”

Sulla crescita e la diffusione a livello nazionale del progetto, anche Luca Cotichini, marketing manager Valica: “Borgo diVino è un evento nazionale itinerante capace di fondere al meglio il turismo con l’esperienza enogastronomica, di far incontrare produttori e appassionati in contesti favolosi e unici come i Borghi più belli d’Italia. L’obiettivo del tour è la promozione turistica ed enogastronomica. Nel 2022 – dichiara Cotichina - raddoppiamo le tappe e tocchiamo altre 5 regioni. Nel 2023 punteremo a coprire tutto il territorio nazionale. Con Borgo diVino, Valica crea un altro format capace di far vivere esperienze autentiche al nostro ampio pubblico che ci segue sui vari siti”, ha concluso il marketing manager.