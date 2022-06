Al mare solo colori che risaltano la carnagione. "La mia passione? Le poesie"

Televisione, sfilate, spot pubblicitari e foto. Nel curriculum di Gloria Masci non manca nulla e a soli 20 anni molte sono le sue esperienze nel mondo della moda. La sua vita si divide tra lo shooting e lo studio, ma trova anche spazio per leggere poesie che la fanno riflettere su se stessa.

Gloria è l’ultima perla 2022 del fotografo Mauro Saranga, l’uomo che ama immortalare la bellezza con il mare e la spiaggia.

Allora Gloria come è entrata nel mondo della moda?

“Ero molto piccola, avevo 14 anni. Tutto è iniziato con un programma televisivo, poi da qui mi sono fatta notare e sono entrata nel mondo della moda, soprattutto per le foto. Essendo alta 1,70 vengo scelta soprattutto per lo shooting perché per le sfilate cercano gente più alte, quindi è più difficile. Ma qualcuna ne ho fatta e mi sono tolta anche alcune soddisfazioni”.

Quest'anno quali saranno i colori dell'estate?

"La maggior parte dei colorati possibili, sopratutto quelli che fanno risaltare la carnagione".

E oggi?

“Oggi sono iscritta all’università, sono al primo anno di Economia. Ho scelto questa facoltà per il marketing, perché è l’indirizzo su cui mi dirigerò. In qualche modo potrò utilizzare quello che ho studiato per fare qualcosa di bello. Il marketing ti serve per tutto. Se ci riuscirò, potrò coniugare la passione per la modo con il lavoro”.

Quindi cosa vorrà fare da “grande”?

“Il lavoro specifico non ce l’ho, mi piace vedere come vanno le cose. Vorrei essere trasportata un po’ dal lavoro. Quello che sarà, sarà ma vorrei qualcosa di bello e gratificante. Meglio ancora se nella moda, magari farà un corso di recitazione se avrò tempo. Sì mi piace fare molte cose. Però è meglio, così sei sempre impegnata. Vai come un treno”.

Altre passioni oltre la moda?

“Mi piace leggere le poesie che parlano del dolore della rinascita. In generale mi piace qualsiasi testo che possa associare alla mia vita”.

Ma Gloria ha un amore nella sua vita?

“No, al momento non cerco questo. Poi, quando ci provi a cercare, non trovi mai nulla. Non sono ossessionata da nessuno. Preferisco concentrarmi su me stessa e sui mi obiettivi”.